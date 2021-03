BEACHY HEAD: IL SUPERGRUPPO CON MEMBRI DI SLOWDIVE E FLAMING LIPS SVELA IL SINGOLO E ANNUNCIA L’ALBUM

Si affaccia sulla scena un nuovo supergruppo indie-rock, composto addirittura da membri degli Slowdive e dei Flaming Lips, riuniti per un nuovo progetto chiamato Beachy Head.

Oggi la band ha annunciato l’album di debutto omonimo (qui pre-order), che arriverà il 30 aprile via Graveface Records.

I Beachy Head sono nati nel 2019 e sono guidati da Christian Savill degli Slowdive, che ha arruolato diversi altri musicisti di rilievo per l’uscita: in primis Rachel Goswell (che canta in alcuni brani dell’album), così come il batterista dei Flaming Lips Matt Duckworth, Steve Clarke dei Soft Cavalry e Ryan Graveface.

Come dice un comunicato stampa, Savill ha inviato una serie di bozzze di canzoni ai suoi compagni di progetto, con Clarke e Graveface che li hanno completati poco prima che la pandemia arrivasse a scombinare un po’ tutti i piani. Duckworth ha poi registrato la batteria, mentre Clarke ha aggiunto dei tocchi extra tra un lockdown e l’altro nel Regno Unito e Goswell ha registrato qualche voce. Ecco il primo assaggio:

Beachy Head by Beachy Head

Per quanto riguarda il nome della band, il comunicato stampa spiega: “Beachy Head è una scogliera nel Sussex. È uno dei luoghi più popolari e belli della Gran Bretagna, ma anche un famigerato luogo di suicidi“.

Tracklist:

1.Warning Bell

2.Michael

3.Distraction

4.All Gone

5.Looking for Exits

6.October

7.Hiddensee

8.Destroy Us