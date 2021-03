E’ MORTO DAN SARTAIN

Il cantautore americano Dan Sartain è scomparso all’età di 39 anni.

Apprendiamo la notizia dalla pagina GoFundMe sulla quale è partita una campagna di raccolta fondi per il suo funerale.

Nato in Alabama Sartain è stato negli anni ’00 protagonista della rinata scena garage rock e blues che ha avuto in band come White Stripes e Hives, massimi esponenti.

Il songwriter ci lascia una decina di dischi gli ultimi 3 “Too Tough To Live” (2012), “DUDESBLOOD” (2014) e “Century Plaza” (2016) pubblicati per la One Little Indian.

Sul nostro sito trovate la recensione di “Dan Sartain Lives” pubblicato nel 2010.