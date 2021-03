ASCOLTA “DAYLIGHT”, LA NUOVA MAGIA TARGATA WHITE FLOWERS

Si chiama “Daylight” il nuovo singolo del delizioso duo dream-pop White Flowers: una magia incantevole con una melodia che ci lascia senza fiato.

I White Flowers sono un giovanissimo duo inglese influenzato dal magico ed etereo dream-pop dei Cocteau Twins e dalla modernità dei Beach House, ma anche dalla tradizione post-punk e shoegaze britannica. Il duo di base a Londra per registrare il debutto discografico (“Day By Day”, atteso il 7 maggio per Tough Love Records) è tornato nella natia Preston, piccola provincia inglese del Lancanshire.

“I brani del nuovo album sono stati scritti quando eravamo teenager, prima dei vent’anni“– racconta Katie. “Si tratta di un disco di formazione realizzato in un’epoca apocalittica“. Aggiunge Joey: “Non è solo morte e distruzione, ci sono anche note positive, speranza e tanta voglia di libertà.”

Photo credit: Hannah Cobb