ASCOLTA “MY LOVE”, IL NUOVO SINGOLO DE THE FEROCIOUS FEW

Il musicista californiano Francisco Fernandez aka The Ferocious Few ha rilasciato un nuovissimo singolo dal titolo “My Love”.

“Trasferitosi in Lussemburgo giusto alla vigilia dell’imprevedibile scoppio della pandemia” – si legge nella nota stampa – “Francisco ha scelto questo brano, a cui è molto legato, come biglietto da visita per il pubblico europeo.

“My Love” è stata per anni una presenza fissa nella scaletta live di TFF, trasformandosi da un pezzo arrabbiato in una canzone che parla di desideri positivi. Il testo, che racconta del desiderio di ritrovarsi con gli amici e la famiglia, assume un significato ancora più profondo in un’epoca in cui molti di noi hanno sperimentato separazioni forzate da parenti, amici, amanti. Di certo è il caso di Francisco, che ha trascorso in Europa tutto il periodo della pandemia, guardando a distanza i disordini e il fermento degli Stati Uniti.

“My Love” è stata registrata in Lussemburgo col produttore Tom Gatti”.

A proposito del brano, Fernandez ha dichiarato: “Abbiamo scritto questa canzone nella speranza di dare alle persone qualcosa per cui guardare avanti”.