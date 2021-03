“CAVALCADE” E’ IL TITOLO DEL NUOVO DISCO DEI BLACK MIDI. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

La band inglese sperimentale black midi ha annunciato il nuovo disco dal titolo “Cavalcade” atteso il prossimo 28 maggio su etichetta Rough Trade.

Il primo singolo, “John L.”, arriva accompagnato da un video diretto dalla coreografa Nina McNeely già al lavoro con Rihanna (“Sledgehammer”) e Gaspar Noé (“Climax”). Guarda il video:

Parte di “Cavalcade”, che arriva a due anni di distanza dal debutto “Schlagenheim”, è stato composto individualmente da ogni membro della band per poi essere finito in successive sessioni in studio. Alle lavorazioni non ha preso parte il chitarrista e fondatore Matt Kwasniewski-Kelvin fuoriuscito dalla band per motivi di salute ad inizio anno.

Dei black midi fanno ora parte due nuovi musicisti: il sassofonista Kaidi Akinnibi e il tastierista Seth Evans.

“Cavalcade” tracklist:

01 John L

02 Marlene Dietrich

03 Chrondomalcia Patella

04 Slow

05 Diamond Stuff

06 Dethroned

07 Hogwash and Balderdash

08 Ascending Forth

