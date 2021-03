I KLF, noti ed attivi anche come Justified Ancients of Mu Mu, the JAMs e the Timelords hanno pubblicato online una nuova compilation di singoli.

“Solid State Logik 2” segue di alcune settimane “Solid State Logik 1” raccolta di brani che aveva segnato il ritorno sule scene del duo Jimmy Cauty e Bill Drummond dopo circa 30 anni.

In questo secondo volume troviamo anche una collaborazione inedita con Jarvis Cocker dal titolo “Jarvis Joins The JAMs – Trailer”.

Ascolta “Solid State Logik 2”: