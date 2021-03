I NATIONAL ANNUNCIANO IL LIBRO FOTOGRAFICO “LIGHT YEARS”

I National e il fotografo Graham MacIndoe, artista che dal 2001 immortala Matt Berninger e soci, annunciano un nuovo libro fotografico.

“Light Years”, disponibile in 3.200 sole copie delle quali solo 400 firmate, documenta 20 anni di collaborazione raccogliendo foto scattate in studio e on the road, testi e commenti dei 5 membri della band.

Il libro sarà accompagnato da un vinile che contiene materiale recuperato da un concerto dei National al Forest Hills Stadium di New York (2018) e curato dallo stesso McIndoe insieme al bassista della band Scott Devendorf.