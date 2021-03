I SOUTH CELEBRANO I 20 ANNI DI “FROM HERE ON IN” CON LA RISTAMPA E UN DOCUMENTARIO

I South, trio di Chalk Farm, provincia di Londra, festegeranno tra pochi giorni il ventennale del loro iconico debut album “From Here on In” uscito il 26 marzo del 2001.

Co-prodotto insieme a James Lavelle, mente del progetto UNKLE e capo della label Mo Wax e trascinato dai singoli “Keep Close” e “Paint the Silence” “From Here on In” abbinava guitar-rock e innesti elettronici imponendosi fin da subito come uno dei migliori dischi prodotti nell’era post brit-pop.

Per celebrare i 20 anni di “From Here On Out” i South ristamperanno il disco in vinile con l’aggiunta di b-sides e outtakes raccolte in un secondo disco dal titolo “From Here On Out”.

In aggiunta appare oggi online un documentario che mostra immagini inedite della band tra le quali quelle relative ad un tour negli USA al fianco degli Elbow e alla collaborazione con il Jonathan Glazer in occasione della lavorazione della colonna sonora di “Sexy Beast”.

Guarda il documentario: