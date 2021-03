IL PRIMO ALBUM DI PACKS ESCE A MAGGIO

Il primo album di Packs, il progetto della musicista slacker-rock di stanza a Toronto Madeline Link, si chiamerà “Take The Cake” e vedrà la luce il prossimo 14 maggio in digitale (il formato fisico, invece, sarà realizzato il 9 luglio) via Fire Talk Records.

Il vecchio disco comprende canzoni datate 2019 insieme ad altro materiale scritto nell’ultimo anno mentre la canadese si trovava a casa dei genitori nei sobborghi di Ottawa.

Dice la Link del disco: “L’album è un incontro tra vecchio e nuovo. Vecchie canzoni di un anno fa in cui stavo passando giorni orribili al lavoro, faccio un incidente mentre giro in bicicletta a Toronto e volo in mezzo alla strada o esco con ragazzi di cui mi sono innamorata all’istante che finiscono per spaventarmi un po’. Quelle canzoni sono più ricche di quella sensazione di un’energia maniacale che sfreccia nel tempo e nello spazio a una velocità vertiginosa. Le canzoni più recenti sono intrise di una disillusione più nebbiosa e dal ritmo più lento e affrontano la stranezza di una realtà che si trasforma davanti ai miei occhi ogni giorno. Cerco ancora di essere ottimista ovviamente, ma queste canzoni sono meccanismi di resistenza davvero glorificati.”

Insieme all’annuncio del primo LP arriva anche il nuovo singolo “Silvertongue” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Link insieme a Graeme Leung.

La canadese parla del nuovo brano: “È facile essere attirati nelle comodità delle relazioni passate. La cosa più difficile è affrontare anni di stanchezza, sfiducia e speranze sempre. Abbandona il colpo di frusta della manipolazione e decidi cosa TU vuoi per amore!”

“Take The Cake” Tracklist:

1. Divine Giggling

2. Clingfilm

3. Two Hands

4. New TV

5. Hangman

6. My Dream

7. Hold My Hand

8. Holy Water

9. Silvertongue

10. Blown By The Wind

11. U Can Wish All U Want