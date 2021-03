Il prossimo 9 aprile, via Real Kind Records, Samantha Crain pubblicherà un nuovo EP, “I Guess We Live Here Now”, che arriva a distanza di meno di un anno dal suo sesto album, “A Small Death”.

Registrato al Lunar Manor Studio di Oklahoma City, il nuovo lavoro è stato prodotto dalla stessa Crain e masterizzato e mixato da Erik Wofford.

Oggi la musicista statunitense ha condiviso un nuovo singolo, “Malachi, Goodbye”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.