“THE INTERNET” è IL PRIMO ALBUM DI GLüME ED ESCE A FINE APRILE

Dopo aver pubblicato alcuni singoli nel corso del 2020 e, più recentemente, “Get Glow”, per Glüme arriva il momento di annunciare il suo primo full-length, “The Internet”, che sarà realizzato il prossimo 30 aprile via Italians Do It Better.

La musicista synth-pop di stanza a Los Angeles nel frattempo oggi ha condiviso un altro nuovo brano, “What Is A Feeling” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da We Suffer For Fashion Films.

La statunitense dice del suo nuovo pezzo: “Una volta un dottore mi ha detto che i miei sentimenti mi stavano facendo più male che bene. Ho lasciato il desiderio di smontare completamente le mie emozioni e gettarle nella spazzatura. Ho studiato le emozioni da prospettive fisiche e filosofiche per vedere se potevo superarle in astuzia. Ma provare meno non era un’opzione.”

“The Internet” Tracklist:

1. Arthur Miller

2. What Is A Feeling

3. Nervous Breakdown

4. Crushed Velvet

5. Body

6. Get Low

7. Blossom

8. Don’t @ Me

9. The Internet

10. Heatwave

11. Porcelain

12. Chemicals