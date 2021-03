Andy Stott ha annunciato il nuovo disco “Never the Right Time” che uscirà il prossimo 16 aprile su eitchetta Modern Love.

La prima traccia che anticipa il successore dell’ultimo disco del produttore britannico “It Should Be Us” (2019) è “The beginning”:

“Never the Right Time” tracklist:

01 Away not gone

02 Never the right time

03 Repetitive Strain

04 Don’t know how

05 When it hits

06 The beginning

07 Answers

08 Dove stone

09 Hard to Tell