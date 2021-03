IL PRIMO ALBUM DEI QLOWSKI ESCE A GIUGNO

Dopo una manciata di singoli e un paio di EP, per i Qlowski arriva l’atteso momento della prima prova sulla lunga distanza: la band italiana di stanza a Londra, infatti, realizzerà “Quale Futuro?” (qui il pre-order) il prossimo 4 giugno via Maple Death Records, l’etichetta di proprietà di Jonathan Clancy.

Cancellati da un anno tumultuoso con ansia persistente, incertezza e una città pronta a spezzare ogni filo di speranza, i Qlowski hanno fatto ricorso a ciò che conoscevano meglio, trasformando la frustrazione in sogni, accumulando possibilità, inventando desiderio e semplicemente, vivendo.

Gli italiani erano entrati in studio a inizio 2020 a Tottenham Hale e, insieme alla produttrice Lindsay A. Corstorphine (Sauna Youth, Cold Pumas, Middex), hanno creato un manifesto sorprendente e in piena regola, dove le loro prime sfumature post-punk sono accentuate da una visione estremamente poetica e avvincente che racchiude parole, immagini e rumore.

Ritmi propulsivi, una svolta moderna del kiwi-pop e una strana combinazione di dark punk, noise rock e flower pop sono ancora le fondamenta del loro suono, ma è la combinazione delle voci dei leader della band Mickey e Cecilia che crea un inquietante senso di familiarità. Non c’è da meravigliarsi che si conoscano da quando erano ragazzini.

Il loro primo singolo si chiama “A Woman” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Eli Hart.

“Quale Futuro?” Tracklist:

1. Ikea Youth Pt. 2

2. Folk Song

3. A Woman

4. Lentil Soup

5. To Be True

6. All Good

7. Interlude (02-11-1975)

8. Lotta Continua

9. Larry’s Hair Everywhere

10. The Wanderer

11. In A Cab To Work (ft. Les Miserable)