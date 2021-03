JOHN GRANT ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “BOY FROM MICHIGAN”. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

John Grant annuncia l’uscita del suo quinto album solista, “Boy From Michigan”, prevista il 25 giugno su Bella Union.

Prodotto da Cate Le Bon, l’album è disponibile per il pre-ordine QUI.

Per celebrare l’annuncio, Grant condivide il video della title track diretto da Casey and Ewan:

“In Boy from Michigan” Grant documenta l’America con dettagli microscopici e pittorici. La fragile intensità delle prime esperienze di vita di un uomo di mezza età si trasforma in un’ampia metafora dello stato della nazione. Sto solo raccontando da dove vengo, osserva, e in cosa sono passato.

Con l’amica di vecchia data Cate Le Bon alla produzione, Grant ha massimizzato l’impatto emotivo delle melodie. Il disco oscilla tra ambient e progressive, calmo e livido.

Cate e io siamo entrambi persone molto volitive, dice Grant.

Fare un disco è difficile in una buona giornata. Lo stress crescente delle elezioni negli Stati Uniti e la pandemia hanno iniziato ad arrivare a noi alla fine di luglio e agosto dello scorso anno. A volte è stato un processo molto stressante date le circostanze, ma anche pieno di molti momenti incredibili e gioiosi.

“Boy From Michigan” tracklist:

1. Boy From Michigan

2. County Fair

3. The Rusty Bull

4. The Cruise Room

5. Mike And Julie

6. Best In Me

7. Rhetorical Figure

8. Just So You Know

9. Dandy Star

10. Your Portfolio

11. The Only Baby

12. Billy

Foto Credit: Hörður Sveinsson