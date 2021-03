LEMMY DEI MOTöRHEAD HA FATTO RECAPITARE A TUTTI I SUOI AMICI PIU’ STRETTI PROIETTILI CONTENENTI LE SUE CENERI

Riki Rachtman, presentatore televisivo e radiofonico californiano, ha recentemente rivelato, attraverso un tweet, uno degli ultimi desideri del cantante dei Motörhead.

Scrive Rachtman su twitter:

Prima della sua morte Lemmy ha chiesto che le sue ceneri fossero divise e messe in proiettili da inviare ai suoi amici più stretti. Oggi ho ricevuto un proiettile e sono scoppiato a piangere.

In realtà pare che il proiettile recapitato al presentatore americano non sia il primo ad aver raggiunto un caro amico di Lemmy. L’anno scorso il tennista Pat Cash documentava la consegna di un proiettile, con medesimo contenuto, al cantante degli Ugly Kid Joe Whitfield Crane.

Cash ‘twittava’:

#Lemmy (RIP) dei #Motörhead ha chiesto che le sue ceneri fossero inserite in alcuni proiettile da consegnare ai suoi più cari amici. Ieri notte uno di questi è stato recapitato al mio amico #whitefieldCrane mentre eravamo a cena al The Rainbow il bar preferito di Lemmy.

Before his death #Lemmy asked for his ashes to be put in some bullets & handed out to his closest friends Today I received a bullet & was literally brought to tears Thank you @myMotorhead pic.twitter.com/gnI9aWe4iU

— Rev. Riki Rachtman (@RikiRachtman) March 22, 2021