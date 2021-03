MELINA DUTERTE (JAY SOM) ED ELLEN KEMPNER (PALEHOUND): ARRIVA L’ESORDIO DEL PROGETTO BACHELOR

Melina Duterte (Jay Som) e Ellen Kempner (Palehound) hanno recentemente condiviso il primo singolo dal loro nuovo progetto congiunto Bachelor, “Anything At All”. Ora hanno annunciato un album “Doomin’ Sun”, in uscita il 28 maggio via Polyvinyl (pre-order). Il disco prevede anche contributi di Buck Meek e James Krivchenia dei Big Thief e Annie Truscott dei Chastity Belt.



La coppia ha svelato anche un nuovo singolo, “Stay in the Car”. “Ho scritto il testo di ‘Stay In the Car’ nel dicembre del 2019 quando ero in Florida per l’intervento chirurgico del mio partner“, dice Kempner. “Ero corsa fuori un pomeriggio per prendere il pranzo per noi e mentre stavo raccogliendo le mie cose nel parcheggio, una grande macchina si è fermata e una donna bellissima è scesa. Era vestita tutta di rosso, piena di gioielli e aveva la criniera più selvaggia che avessi mai visto. Urlava all’uomo al volante chiedendogli cosa volesse e io desideravo essere quell’uomo. Volevo essere parte della sua vita, il suo migliore amico, il suo autista, qualsiasi cosa volesse che fossi. Ero completamente ipnotizzata“.

“Volevamo che questa canzone fosse un’esperienza di ascolto viscerale, ispirata da The Pixies e The Breeders“, dice Duterte. “Abbiamo tutti lavorato sull’idea che la nostra amicizia dovesse essere ritratta in modo divertente ed elegante. Haoyan ha catturato quell’energia nella sua lente unica e creativa attraverso la sua collezione di oggetti di scena e giocattoli degli anni 80/90/00, CGI e qualsiasi cosa abbia a che fare con le auto“.

“Doomin’ Sun” Tracklisting:

1. Back of My Hand

2. Sand Angel

3. Stay in the Car

4. Went Out Without You

5. Spin Out

6. Anything at All

7. Moon

8. Sick of Spiraling

9. Aurora

10. Doomin’ Sun