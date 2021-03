TERZO ALBUM DEI JUNGLE IN USCITA AD AGOSTO. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “KEEP MOVING”

A distanza di quasi tre anni dal loro sophomore, “For Ever”, i Jungle torneranno il prossimo 14 agosto, via AWAL, con un nuovo LP, “Loving In Stereo” (qui il pre-order).

Il terzo lavoro dei Jungle, “Loving In Stereo”, diventerà probabilmente la colonna sonora di un’estate diversa da tutte le altre. Il duo è stato in studio lo scorso anno ed è pronto a tornare con un album tutto da ballare, perfetto per un’era che segue quella segnata dal distanziamento sociale, e lo farà celebrando tutti quegli elementi che rendono così speciale la musica. Per la prima volta, i Jungle hanno collaborato con altri cantanti, come Tamil-Swiss Priya Ragu e il rapper americano Bas, che appaiono nel nuovo lavoro.

Il primo singolo “Keep Moving” è un’enorme, trionfante, dichiarazione di intenti, un inno disco soul in cui i due non hanno avuto paura di sperimentare, inserendo per la prima volta un coro: qui sotto potete guardare il relativo video diretto da J Lloyd e Charlie Di Placido.

Registrato al The Church di Londra, “Keep Moving” è un brano che parla di accettazione, di accogliere positivamente tutto quello che la vita ci offre. Ne sono state inizialmente registrate diverse versioni, e alcune delle interpretazioni sonore posso essere colte verso la fine, quando il brano si lancia verso un ritornello dalle tinte western ispirate a Morricone.

“Loving In Stereo” Tracklist:

1. Dry Your Tears

2. Keep Moving

3. All Of The Time

4. Romeo (feat. Bas)

5. Lifting You

6. Bonnie Hill

7. Fire

8. Talk About It

9. No Rules

10. Truth

11. What D’You Know About Me

12. Just Fly, Don’t Worry

13. Goodbye My Love (feat. Priya Ragu)

14. Can’t Stop The Stars