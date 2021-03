THE BRONX: NUOVO ALBUM IN ARRIVO E PRIMO SINGOLO

THE BRONX: NUOVO ALBUM IN ARRIVO E PRIMO SINGOLO

I veterani Bronx sono pronti a dare un seguito a “V” del 2017 con il loro sesto album, intitolato semplicemente “VI”. L’album è stato realizzato con il produttore Joe Baressi ed è in uscita il 27 agosto via Cooking Vinyl.

Joe “era semplicemente la persona perfetta per questo disco“, dice il frontman Matt Caughthran. “Avevamo solo bisogno di qualcuno che facesse suonare le canzoni fottutamente toste e le portasse al livello successivo. Quello era sicuramente Joe“.

“Dal primo giorno abbiamo davvero deciso che volevamo fare un disco che andasse in diverse direzioni“, ha detto il chitarrista Joby Ford. “La cosa che mi piace molto è che tutti hanno contribuito con delle canzoni. Non sono solo le chitarre di Joby J. Ford con Matt che ci canta sopra. Mi è piaciuto ascoltare ciò che gli altri hanno scritto, e penso che queste differenze e sfumature vengano davvero fuori“. Matt aggiunge, “Ci conosciamo da molto tempo, e siamo buoni amici e siamo uniti creativamente, ma stiamo ancora imparando cose l’uno dell’altro, specialmente quando si tratta del processo di creazione di un album. Il [bassista] Brad [Magers] e il [chitarrista] Ken [Horne] stanno venendo fuori come autori di canzoni e stiamo imparando a scrivere canzoni come gruppo intorno alle idee che loro portano al tavolo. Questo è un disco davvero importante per la nostra crescita, perché ha buttato giù molte porte che dovevano essere buttate giù. Sento che ora, andando avanti, il cielo è il limite“.

Il primo assagio è con “White Shadow”.

Tracklist:

White Shadow

Superbloom

Watering The Well

Curb Feelers

Peace Pipe

High Five

Mexican Summer

New Lows

Breaking News

Jack of All Trades

Participation Trophy