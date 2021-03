VIDEO: CAVELEON

In esclusiva per IndieForBunnies è da oggi disponibile la premiere del video live di “River” dei Caveleon, realizzato per la serie “Still”.

“Still” è una serie creata dai Caveleon in collaborazione con Costello’s e SenzaPretese, con cui la band racconta, di episodio in episodio, in maniera originale e sempre diverso il cammino che li separa dall’uscita del loro nuovo disco.

Nel primo episodio il nuovo singolo “RIVER” viene eseguito in una caratteristica corte di una vecchia casa di ringhiera sui navigli di Milano: un angolo urbano che, nonostante la centralità geografica, preserva un’inaspettata quiete in cui la natura riesce ad essere protagonista.

Guarda il video di “River” confezionato per il primo episodio di “Still”:

Caveleon è il progetto nato dall’incontro fra il compositore polistrumentista e cantautore Leo Einaudi (figlio del celebre Ludovico e nipote dell’editore Giulio Einaudi), la cantautrice Giulia Vallisari, il compositore Federico Cerati e il batterista Agostino Ghetti e torna a distanza di due anni dall’EP d’esordio “Caveleon” uscito per Futurissima, con “River”, primo singolo estratto dalla loro nuova vita artistica.

Ascolta la versione studio di “River”: