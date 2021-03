VIDEO: TACOBELLAS

In un momento storico così delicato per la musica dal vivo nel nostro Paese, lo streaming si sta rivelando un

importante mezzo di sopravvivenza nonché uno strumento per tenere alta l’attenzione da parte di una

band. È il caso delle Tacobellas, adrenalinico power duo della provincia di Modena da sempre abituato a

calcare i palchi dello stivale, che in questo caso alzano addirittura l’asticella, proponendo la loro idea di

concerto sperimentale in streaming aderendo all’iniziativa Materia.

Materia è un progetto culturale che propone di realizzare e registrare attraverso l’utilizzo della Realtà

Virtuale video performance live con video immersivi a 360°. Prodotti ad altissima risoluzione, sia audio che

video. L’idea prende vita dall’associazione ferrarese ULTIMO BALUARDO APS. desiderosa di far confluire in

questo progetto la propria esperienza decennale nella promozione culturale maturata grazie alla gestione

delle attività del Centro Culturale SONIKA di Ferrara.

Disponibile sul canale YouTube di Sonika, l’esibizione live delle Tacobellas comprende 6 brani tra cui

l’inedito “What?” per un totale di 20 minuti di esplosione visiva e sonora, su un tappeto alternative rock di

chiara ispirazione nineties.



Ecco le parole della band su questa nuova e stimolante esperienza live: “Tornare a suonare dopo tanto tempo di inattività è stato come fare una maratona dopo essere stati al McDrive alle 3 del mattino, ma ci mancava! In questo periodo di arresto degli eventi la possibilità di poter registrare un live vero e proprio è stata una boccata d’ossigeno e ci ha fatto emozionare molto. Ci siamo divertite assieme a Samuele ad allestire questo set TacoWestern, un misto tra il fluo party ed il laser game psichedelico, insomma, uno dei nostri mix sempre molto sobri. Questo video per noi è molto importante perchè attraverso la visualizzazione 360° permette a chi lo guarda di sentirsi proprio lì, nella sala prove con noi, e ci fa avvicinare al pubblico che ci segue e agli amici che ritroviamo sempre ai concerti che tanto ci mancano!”

L’album d’esordio delle Tacobellas, intitolato “Total 90” in omaggio al loro decennio preferito, è stato pubblicato nel febbraio 2019 per Fooltribe, La Barberia e Koe Records.

Come dicono le note stampa, “Pensate a delle Bikini Kill con il poster di Donatella Rettore in camera, o a una versione stoner delle Spice Girls“.

