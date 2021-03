WAYNE COYNE DEI FLAMING LIPS ANNUNCIA IL SUO MARCHIO DI CANNABIS

“Love Yer Brain”, nome preso in prestito dal titolo di un brano contenuto in “Oh My Gawd” album del 1987 dei Flaming Lips, è il nuovo marchio di cannabis ideato e gestito da Wayne Coyne.

La nuova società per ora sarà specializzata nella vendita di caramelle gommose all’infuso di THC e al sapore di anguria, mela verde e lampone. Ovviamente le caramelle avranno la forma di un cervello.

Il comunicato stampa del lancio dell’iniziativa recita:

Pensato per lo sblocco della creatività, “Love Yer Brain” è stato creato per utilizzare la cannabis e altri strumenti a base vegetale in modo potente e positivo … per aiutare le persone. Il materiale commestibile Love Yer Brain rappresentano la più alta qualità, potenza e consistenza disponibile, e Coyne è entusiasta che i pazienti del suo stato di origine dell’Oklahoma muniti di regolare prescrizione medica per l’utilizzo della marijuana siano i primi a provare le sue caramelle gommose a forma di cervello infuse di THC. Le caramelle gommose saranno disponibili in confezioni da 100 mg e 250 mg, nei gusti anguria, mela verde e lampone presso dispenser selezionati dell’Oklahoma.

Per celebrare questa nuova avventura imprenditoriale i Flaming Lips suoneranno in concerto il prossimo 20 aprile al the Criterion e svelano il video ufficiale di “At The Movies On Quaaludes” pezzo estratto dall’ultimo disco della band “American Head”.

Guarda il video di “At The Movies On Quaaludes”:

Credit Foto: Alexa Ace