BEABADOOBEE ANNUNCIA UN NUOVO E CONDIVIDE IL SINGOLO “LAST DAY ON EARTH”

Dopo aver pubblicato lo scorso ottobre il suo primo album, “Fake It Flowers“, Beabadoobee annuncia oggi un nuovo EP, “Our Extended Play”, in uscita nei prossimi mesi via Dirty Hit.

Il nuovo lavoro è stato scritto insieme a Matty Healy e George Daniel di The 1975 e viene anticipato dal singolo “Last Day On Earth”, di cui potete vedere il video (diretto da Arnaud Bresson) qui sotto.

La musicista filippina di stanza nel Regno Unito dice del nuovo brano: “”Last Day On Earth” parla di tutte le cose che avrei fatto se avessi saputo che saremmo entrati in lockdown e che il mondo sarebbe cambiato nel modo in cui è andata. È stato scritto poco dopo il primo lockdown principale e dal punto di vista dei testi sono io a riflettere su come ci si sentirebbe se tutti sapessimo in anticipo cosa sarebbe successo. Tutte le cose che avrei fatto se avessi saputo che era l’ultimo giorno della nostra vecchia normalità. Ho scritto e registrato l’EP in una fattoria in campagna con Matty e George di The 1975. È stato davvero bello poter creare insieme, era la prima volta che scrivevo e registravo in una fattoria. Volevo sperimentare ancora di più sui suoni e le sonorità e l’EP per me ha una sensazione di unione … come siamo tutti uniti in questo.”

