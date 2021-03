BRANT BJORK SVELA DI AVER PARLATO CON JOSH HOMME DI UNA POSSIBILE REUNION DEI KYUSS

La scorsa estate durante un’intervista radiofonica Josh Homme aveva ammesso di essere disponibile ad una reunion dei Kyuss storica band stoner di fine anni ’80 che il cantante e chitarrista ora membro dei Queens Of Stone Age condivideva con John Garcia, Scott Reeder e Brant Bjork.

Adesso Brant Bjork, che dei Kyuss era batterista, è tornato a parlare della tanto attesa reunion in una chiacchierata durante lo show radiofonico TotalRock’s The Hobo.

Dall’intervista apprendiamo che un confronto tra Bjork e Homme sulla possibilità di riportare in pista il progetto è avvenuto anche grazie all’intervento dell’amico, anch’egli ex membro del gruppo, Nick Olivieri:

In merito al ritorno dei Kyuss, il mio è stato solamente un tentativo di comunicare con lui in qualche modo. Mi era sembrato che fosse giunto il momento per noi due di confrontarci. Ma non è successo. Questo è stato tanti mesi fa, e dunque la cosa non è andata avanti. Ma chi lo sa? Forse lui rimetterà le cose in moto, proporrà la sua versione della band. Non so cosa voglia fare. Non dobbiamo far altro che aspettare…

I Kyuss si sono sciolti ufficialmente nel 1997, per poi riformarsi, senza Homme, nel 2010 sotto il nome Kyuss Lives!. La causa legale indetta dal leader dei Queens of the Stone Age ha costretto successivamente Bjork, Garcia e Oliveri a cambiare nome in Vista Chino. Bjork ora suona insieme ad Olivieri negli Stoner.