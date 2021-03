DOPO 11 ANNI RITROVIAMO UN DISCO DELLE AZURE RAY. PRIMO SINGOLO IN ASCOLTO.

Orenda Fink e Maria Taylor, dopo 11 anni dall’ultimo album in studio (“Drawing Down the Moon”, 2010), annunciano un nuovo lavoro a firma Azure Ray.

Il prossimo 11 giugno uscirà infatti, su etichetta Flower Moon Records (label della Taylor), l’atteso “Remedy” disco prodotto da Brandon Walters e registrato in 3 diversi studi californiani durante la pandemia.

La title-track è il primo estratto in ascolto:

Negli ultimi 11 anni le Azure Ray hanno rilasciato due EP: “As Above So Below” (2012) e “Waves” (2018).

“Remedy” tracklist:

01 Swallowing Swords

02 Bad Dream

03 Phantom Lover

04 Already Written

05 Remedy

06 Desert Waterfall

07 Grow What You Want and How Wild

08 The Swan

09 29 Pslams

10 I Don’t Want to Want To