ESCE A MAGGIO IL QUARTO ALBUM DEI BABE RAINBOW. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “YOUR IMAGINATION”

A distanza di meno di due anni dal loro terzo album, “Today”, The Babe Rainbow ritorneranno il prossimo 14 maggio, via Eureka Records / AWAL / Flightless Records, con un nuovo full-length, “Changing Colours”.

Alla fine del loro ultimo tour negli Stati Uniti, il gruppo australiano si è fermata al Topanga Canyon per iniziare a lavorare insieme al noto produttore Kyle Mullarky (Allah-Las, Tomorrow Tulips).

Piena di ispirazione e aria di montagna, la band è tornata allo studio The Music Farm a Byron Bay per finire il disco, collaborando con Wayne Connelly (The Vines, Neil Finn, You Am I), che ha chiuso la produzione.

Il disco che ne è uscito, “Changing Colours”, è la piega in una mitica road map tra la California e Byron Bay, comprimendo il tempo come un ago che salta nell’ultimo mezzo secolo di musica.

Il primo singolo si chiama “Your Imagination”: il brano vede la collaborazione dell’attivista, musicista e attore Jaden e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Kristofski insieme proprio a Jaden e ai Babe Rainbow.

“Changing Colours” Tracklist:

1. Zeitgeist

2. The Wind

3. Your Imagination

4. Ready For tomorrow

5. California

6. Rainbow Rock

7. New Zealand Spinach

8. Thinking Like A River

9. Curl Free

10. Smile

11. Changing Colours