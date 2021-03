ESCE A METà MAGGIO IL NUOVO ALBUM DI CURRENT JOYS

A oltre tre anni dal suo sesto LP, “A Different Age”, Current Joys tornerà il prossimo 14 maggio, via Secretly Canadian, con un nuovo full-length, “Voyager” (qui il pre-order).

Nel suo nuovo album, Nick Rattigan, titolare del progetto, evita le registrazioni casalinghe lo-fi utilizzando invece una full-band e registrando agli Stinson Beach Studios. Essendo anche cantante e batterista nell’altra sua band, i Surf Curse, il musicista nativo di Reno, Nevada si è finalmente aperto alla possibilità di lavorare in uno studio professionale: “Ero stato molto testardo nel voler fare tutto a modo mio, ma credo che a questo punto fosse giusto aprire il processo creativo a più persone”, spiega Nick. “E penso che produca risultati migliori.”

Il primo singolo si chiama “Amateur” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dallo stesso Rattigan.

“Voyager” Tracklist:

1. Dancer In The Dark

2. American Honey

3. Naked

4. Altered States

5. Breaking The Waves

6. Big Star

7. Amateur

8. Rebecca

9. Shivers

10. Something Real

11. Money Making Machine

12. Voyager PT 1

13. Calypso

14. The Spirit Or The Curse

15. Vagabond

16. Voyager PT 2