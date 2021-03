GRATEFUL DEAD, ECCO LA RISTAMPA DELL’OMONIMO LIVE DEL 1971 PER IL 50° ANNIVERSARIO

Per celebrare il 50° anniversario, la band californiana dei Grateful Dead pubblicherà una corposa ristampa dell’omonimo album live del 1971, noto anche come “Skull and roses”, in uscita il prossimo 25 giugno 2021 (preordinabile qui).

“Skull & Roses” fu registrato nei mesi di marzo e aprile 1971 ed include materiale registrato a New York e San Francisco con la line-up dell’epoca che comprendeva i chitarristi Jerry Garcia e Bob Weir, il bassista Phil Lesh, il tastierista Ron “Pigpen” McKernan ed il batterista Bill Kreutzmann . L’album live di 11 tracce include versioni straordinarie di “Bertha”, “Playing In The Band”, “Johnny B. Goode”, “Wharf Rat” e altro ancora.

La ristampa include le versioni rimasterizzate delle 11 tracce originali ed un disco bonus di 10 tracce inedite registrate durante lo spettacolo finale della band al Fillmore West il 2 luglio 1971. In occasione dell’annuncio, la band ha condiviso per la prima volta la versione dal vivo di “The other one”, eseguita proprio al Fillmore West.