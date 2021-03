IN ARRIVO “TIL WE MEET AGAIN”, PRIMO ALBUM LIVE DI NORAH JONES

La cantautrice e polistrumentista statunitense vincitrice di 9 Grammy, Norah Jones, ha annunciato la pubblicazione del suo primo album dal vivo dal titolo “Til We Meet Again” in uscita il prossimo 16 aprile via Blu Note e che può essere pre-ordinato da oggi su vinile, CD o digitale.

Il disco raccoglie le performance registrate tra il 2017 e il 2019 nel corso dei tour mondiali della Jones negli Stati Uniti, Francia, Italia, Brasile e Argentina ed è composto di 14 brani che ripercorrono la sua intera carriera fin dal debutto nel 2002. Nella scaletta anche una splendida performance di “Black Hole Sun” dei Soundgarden, un tributo a Chris Cornell registrato al Fox Theatre di Detroit pochi giorni dopo la morte di Cornell avvenuta dopo una performance in quello stesso locale.

In occasione dell’annuncio, Norah ha rilasciato il primo singolo, “It Was You”, registrato all’Ohana Festival 2018 di Dana Point, in California con Pete Remm all’organo, Christopher Thomas al basso e Brian Blade alla batteria.



Track listing:

1. Cold, Cold Heart (Hank Williams) Recorded September 20, 2018 at Luther Burbank Center for the Arts, Santa Rosa, CA

2. It Was You (Norah Jones) Recorded September 28, 2018 at Ohana Festival, Dana Point, CA

3. Begin Again (Norah Jones/Emily Fiskio) Recorded July 28, 2018 at Live au Campo, Perpignan, France

4. Those Sweet Words (Lee Alexander/Richard Julian) Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

5. I’ve Got To See You Again (Jesse Harris) Recorded July 28, 2018 at Live au Campo, Perpignan, France

6. After The Fall (Norah Jones/Brian Burton) Recorded April 8, 2018 at Teatro degli Arcimboldi, Milan, Italy

7. I’ll Be Gone (Pete Remm) Recorded December 9, 2019 at Espaço das Américas, São Paulo, Brazil

8. Just A Little Bit (Norah Jones/Sarah Oda/Brian Blade/Christopher Thomas) Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

9. Falling (Norah Jones/Rodrigo Amarante) Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

10. Tragedy (Norah Jones/Sarah Oda) Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

11. Sunrise (Norah Jones/Lee Alexander) Recorded December 16, 2019 at Movistar Arena, Buenos Aires, Argentina

12. Flipside (Norah Jones/Pete Remm) Recorded December 13, 2019 at Vivo Rio, Rio de Janeiro, Brazil

13. Don’t Know Why (Jesse Harris) Recorded July 28, 2018 at Live au Campo, Perpignan, France

14. Black Hole Sun (Chris Cornell) Recorded May 23, 2017 at Fox Theatre Detroit, Detroit, MI