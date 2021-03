OGGI “CALL THE DOCTOR” DELLE SLEATER-KINNEY COMPIE 25 ANNI

Scritto in tre settimane e registrato in soli cinque giorni, “Call The Doctor” è il secondo disco della band capitanata da Corin Tucker e Carrie Brownstein con la partecipazione della batterista australiana Lora Macfarlane reclutata per il tour dell’esordio omonimo. Prodotto da John Goodmanson e pubblicato dalla Chainsaw di Donna Dresch, figura di spicco della scena di Olympia e leader degli incendiari Team Dresch, “Call The Doctor” è un’istantanea del sound di una band che sta lentamente decidendo chi e cosa vuole essere.

Figlio del movimento Riot Grrrl di metà anni novanta, catturato in presa diretta senza pensare troppo e senza particolari aspettative o pressioni, rivela tutta l’urgenza di un periodo caotico e vitale, spontaneo e rabbioso. Corin Tucker lavorava come commessa al centro commerciale di Olympia e la frustrazione che emerge nei testi, nelle chitarre dure e spigolose era quella di chi ha paura di passare la vita a servire gli altri diventando col tempo quasi trasparente. La contrapposizione tra le voci della Tucker e di Carrie Brownstein mai in armonia, sempre in disaccordo e spesso pungenti, era solo un assaggio di quello che sarebbe successo poi.

Lora Macfarlane si univa al duo con un drumming essenziale e tribale, dando man forte alla voce in canzoni come “Hubcap”, “Stay Where You Are”, “Taste Test” che completavano il quadro di un album istintivo, che non scendeva mai a compromessi né aveva paura di smascherare ipocrisie. Dodici brani trascinati dall’impeto punk di “I Wanna Be Your Joey Ramone”, dal livore di “I’m Not Waiting” e “Little Mouth”, da “Anonymous” e “Heart Attack”. Le Sleater- Kinney di metà anni novanta si sentivano ancora delle outsider, sapevano di dover guadagnare sul campo rispetto e fiducia e di non poter dar nulla per scontato. “Call The Doctor” picchiava duro, mezz’ora grintosa che le ha rese più forti.

Data di pubblicazione: 25 marzo 1996

Registrato: settembre 1995, John and Stu Recording, Fremont (Seattle)

Tracce: 12

Lunghezza: 30:04

Etichetta: Chainsaw

Produttore: John Goodmanson



Tracklist

1. Call the Doctor

2. Hubcap

3. Little Mouth

4. Anonymous

5. Stay Where You Are

6. Good Things

7. I Wanna Be Your Joey Ramone

8. Taking Me Home

9. Taste Test

10. My Stuff

11. I’m Not Waiting

12. Heart Attack