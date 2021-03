ASCOLTA “TRUTH HURTS” IL NUOVO SINGOLO DEI TENNIS SYSTEM

Inizia la marcia di avvicinamento dei Tennis System ad “Autophobia” (pre-order), album atteso a fine estate 2021. Il successore di “Lovesick” (2019) viene anticipato dl nuovo brano “Truth Hurts”, che mantiene alte e solide le quotazioni per un progetto, ormai diventato unicamente di Matty Taylor, che però sembra portare una ventata di novità nel suo sound, che ricordavamo molto vicino a pulsioni shoegaze di scuola MBV.

“Scrivere queste canzoni senza una band mi ha permesso di fare musica senza dover soddisfare le aspettative di nessuno se non le mie“, dice Taylor: “Mi sono concentrato a fare il disco che volevo fare“. Un lavoro fortemente influenzato dal periodo passato, dalla pandemia e da una crisi personale e musicale di Matty, a un passo dal mettere in soffitta definitivamente il progetto. Poi Johnson Chadwick l’ha spinto a rimettersi in gioco e la loro collaborazione ha portato all’album in arrivo che non sarà, a quanto sembra, così sonico come il precedente. Il singolo conferma questa nuova posizione musicale.

