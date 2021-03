CHEVAL SOMBRE: ANNUNCIO NUOVO ALBUM E PRIMO SINGOLO ANTICIPATORE

Cheval Sombre è in procinto di pubblicare il nuovo album “Days Go By” (pre-order) che uscirà il 28 maggio via Sonic Cathedral. Il disco è stato prodotto da Sonic Boom e vede anche le partecipazioni di Dean Wareham di Galaxie 500 e Luna. “Days Go By” a quanto dicono le note stampa avrà un’atmosfera più vivace e leggera rispetto al precedente “Time Waits for No One”.

“È strana questa vita, vero? Hai tutte queste canzoni intorno alla concezione del tempo, sono passati più di otto anni dal tuo ultimo album, decidi di pubblicare due dischi gemelli, e le loro date di uscita in qualche modo cadono perfettamente in linea con lo svolgersi del presente“, dice Chris Porpora. “Quando si dice che le stelle cospirano per far accadere le cose, tendo a crederci. Time Waits for No One è un disco scuro, che ricorda già i giorni d’ombra dell’inverno, le prove della pandemia. Se Days Go By può coincidere con la promessa della primavera, portando con sé la luce, sollevando gli spiriti, allora so che il mio lavoro è stato fatto“.

Il primo singolo di “Days Go By” è “We’ll It’s Hard”, che Cheval descrive come un “blues gentile” per “le anime sensibili che devono raccogliere tutto quello che hanno per uscire in mezzo a tutto questo, ogni giorno“.

Tracklist:

1. If It’s You

2. So Long for This

3. Well It’s Hard

4. He Was My Gang

5. Give Me Something

6. Are You Ready

7. Pneumonia Blues

8. Sunlight in My Room

9. Walking at Night

10. The Calfless Cow