MOBY, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “REPRISE” IN ARRIVO A MAGGIO.

Il pioniere musicale Moby ha annunciato il suo nuovo album “Reprise”, in uscita il prossimo 28 maggio via Deutsche Grammophon e vede il musicista statunitense reinventare i momenti salienti della sua carriera trentennale. Insieme alla Budapest Art Orchestra ha rivisitato alcuni dei suoi successi con nuovi arrangiamenti per orchestra e strumenti acustici. insieme alla collaborazione di guest stars mondiali, tra cui Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn , Skylar Grey e Vikingur Ólafsson.

“Scusate se questo sembra ovvio, ma per me lo scopo principale della musica è comunicare emozioni”, afferma Moby. “Condividere alcuni aspetti della condizione umana con chiunque stia ascoltando.” Perché includere un’orchestra? “Desidero ardentemente la semplicità e la vulnerabilità che puoi ottenere con la musica acustica o classica”.

In occasione dell’annuncio, Moby ha pure condiviso la prima traccia dell’album, “Porcelain”, con Jim James (My Morning Jacket).



Sempre il 28 maggio prossimo, inoltre, Moby farà uscire anche un film documentario, “MOBY DOC” diretto e montato da Rob Bralver e distribuito da Greenwich Entertainment nelle sale statunitensi e sulle piattaforme digitali. “MOBY DOC” – si legge nella nota stampa – “è un documentario biografico surrealista narrato da Moby mentre riflette sulla sua turbolenta vita personale e sulla sua musica, guardando indietro a ciò che lo ha portato dalla partecipazione a band punk underground ad artista solista in vetta alle classifiche, e dalle difficoltà della dipendenza all’attivismo vegano. Il film contiene interviste con David Lynch e David Bowie, insieme a straordinari filmati di concerti, utilizzando una miscela unica di rievocazioni, testimonianze e filmati d’archivio”.

Tracklist:

1 Everloving

2 Natural Blues – feat Gregory Porter & Amythyst Kiah

3 Go

4 Porcelain – feat Jim James

5 Extreme Ways

6 Heroes feat. Mindy Jones

7 God Moving Over The Face Of Waters – feat Víkingur Ólafsson

8 Why Does My Heart Feel So Bad? – feat Dietrick Haddon & Apollo Jane

9 The Lonely Night – feat Kris Kristofferson & Mark Lanegan

10 We Are All Made Of Stars

11 Lift Me Up

12 The Great Escape feat Nataly Dawn, Alice Skye & Luna Li

13 Almost Home feat Novo Amor, Mindy Jones & Darlingside

14 The Last Day – feat Skylar Grey & Darlingside