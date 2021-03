NICK CAVE ANNUNCIA IL FILM CONCERTO CON I BRANI DI “CARNAGE” E “GHOSTEEN”

Dalle pagine del suo blog The Red Hand Files, canale da dove l’artista australiano regala spesso impredibili anticipazioni in merito ai suoi progetti futuri, Nick Cave svela di aver ultimato le registrazioni di un nuovo film concerto.

Il film, ancora senza titolo, si avvale ancora della collaborazione del fidato Warren Ellis ed includerà brani del disco recentemente pubblicato dal duo, “Carnage”, e dell’ultimo lavoro a firma Nick Cave & The Bad Seeds, “Ghosteen”, ed è stato diretto da Andrew Dominik già al lavoro su “One More Time with Feeling”.

Scrive Nick Cave:

Il nostro amico regista Andrew Dominik è venuto a Londra per filmare me e Warren durante un live di “Carnage” e “Ghosteen”. Sono passati cinque anni da quando Andrew ha realizzato “One More Time with Feeling”. Molto è cambiato da allora. Ma alcune cose no… Il mondo gira ancora, è ancora pericoloso, ma contiene anche parecchie gioie. L’amicizia persiste. Sono così eccitato per l’esibizione.

Credit Foto: Joel Ryan