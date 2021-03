Esce in questi giorni la versione deluxe di “Saint Cloud” ultimo apprezzato disco di Waxahatchee.

La nuova versione ci regala 3 cover. Ascolteremo quindi Katie Crutchfield rifare “Fruits Of My Labor” di Lucinda Williams, “Light Of A Clear Blue Morning” di Dolly Parton e “Streets Of Philadelphia” di Bruce Springsteen.

Ascolta i brani: