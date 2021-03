E SE PRIMA O POI ARRIVASSE QUESTO ULTIMO CONCERTO DEGLI OASIS? NOEL GALLAGHER RIPENSA A COSA SAREBBE POTUTO ESSERE

Noel Gallagher ha ammesso che a volte rimpiange di non aver suonato quell’ultimo show con gli Oasis, suggerendo che “sarebbe stato un concerto folle“.

Ricordiamo bene come la band si sciolse nel 2009 a seguito di un litigio nel backstage pochi minuti prima di salire sul palco al Rock En Seine di Parigi.

In una recente intervista al Daily Star, Noel, che quella sera chiuse con la band e si allontanò in modo irreversibile da suo fratello Liam, ha detto che la guerra di parole sarebbe continuata sul palco e si sarebbe trasformata in un “folle concerto“. “Ci stavamo incazzando e litigando e poi io ho detto: ‘Fanculo, me ne vado a casa, vaffanculo!‘”.

“Con il beneficio del tempo passato, non so se sarebbe stato meglio rimanere e fare il concerto, che sarebbe stato come un monumentale, folle concerto degli Oasis, perché la lotta sarebbe continuata sul palco, forse non la lotta fisica ma sicuramente verbale. Sarebbe stato un concerto folle“.

Noel ha aggiunto: “A volte penso: ‘Vorrei avere il ricordo di quel concerto’. Sarebbe stato il modo giusto per andarsene. Ma doveva succedere così“.

“Non ne avevo mai abbastanza degli Oasis, ma ne avevo abbastanza di lui“, disse Noel nel 2011 parlando della rottura con il fratello. “Ha iniziato tutto a crollare quando ha messop in piedi la sua etichetta di abbigliamento e ha preteso che nel programma del tour degli Oasis gli fosse permesso di fare pubblicità. E non pensavo fosse giusto che lui vendesse la sua roba ai nostri fan. Ci fu un enorme litigio per questo. Da allora le cose sono andate lentamente in discesa“.

Nel frattempo però , Liam e Noel Gallagher hanno registrato una società di produzione cinematografica congiunta chiamata Kosmic Kyte: che ci sia qualcosa in ballo?

Photo: Sharon Latham