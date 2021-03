ELVIS COSTELLO SVELA UN EP IN FRANCESCE CON CANZONI RIPRESE DAL SUO ALBUM “HEY CLOCKFACE”

Elvis Costello ha condiviso un nuovo EP di sei brani in francese.

“La Face de Pendule à Coucou” contiene adattamenti in lingua francese di canzoni dell’album di Costello del 2020 “Hey Clockface“.

L’EP è stato presentato in anteprima a dicembre con la versione, che vede la presenza di Iggy Pop, di “No Flag”. Parlando della difficoltà di tradurre i testi in francese, Iggy ha detto: “C’è un’unicità nella lingua francese. Nessun’altra lingua ha vocali che suonano così. Imparare una canzone così veloce come ‘No Flag’ ha richiesto un mese di pratica perché le mie labbra non erano abituate a quelle combinazioni. Ci ho [lavorato] per 40 minuti al giorno per circa cinque settimane. Non puoi lavorarci troppo in una volta sola o non è più divertente“.