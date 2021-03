THE ANCHORESS

Tracklist

1. Moon Rise (Prelude)

2. Let It Hurt

3. The Exchange (ft. James Dean Bradfield)

4. Show Your Face

5. The Art of Losing

6. All Farewells Should Be Sudden

7. All Shall Be Well

8. Unravel

9. Paris

10. 5AM

11. The Heart Is a Lonesome Hunter

12. My Confessor

13. With the Boys

14. Moon (An End)