VIDEO: AIRWAYS

Li avevamo conosciuti a fine 2019, gli Airways, con il singolo “Out of Luck“, e le date per l’estate 2020 si stavano moltiplicando: poi è successo quello che è successo.

Ma i ragazzi non si sono certo buttati giù ed ecco il loro ultimo singolo, con tanto di video, “Will It Tear Us Apart?”: una chitarra elettrica d’assalto e carica d’effetto per un brano che è una bordata di cibernetica adrenalina.

A questo punto, insieme ad augurare ai giovani inglesi di ritrovare i palchi quanto prima, aspettiamo l’album sulla lunga gittata.

