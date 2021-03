ANGEL OLSEN ANNUNCIA IL BOXSET CHE RACCOGLIE I SUOI DUE ULTIMI ALBUM. ASCOLTA UN INEDITO.

Angel Olsen ha annunciato “Song Of The Lark And Other Far Memories” boxset che raccoglie per intero “All Mirrors”, ultimo disco di inediti della cantautrice uscito nell’ottobre del 2019 e “Whole New Mess”, rivisitazione in versione più cruda ed essenziale dei brani contenuti proprio in “All Mirrors”, pubblicato la scorsa estate.

In aggiunta ai due LP troviamo poi “Far Memory” terzo disco che raccoglie i remix di “All Mirrors”, alcune versioni alternative di quei brani, la cover dei Roxy Music “More Than This” e un libro fotografico di circa 40 pagine.

“Song Of The Lark”, disponibile in sole 3.000 copie esce il 7 maggio su Jagjaguwar.

Primo ascolto da questa pubblicazione “It’s Every Season (Whole New Mess)” versione alternativa di “Whole New Mess”:

“Far Memory” tracklist:

01 “All Mirrors (Johnny Jewel Remix)”

02 “New Love Cassette (Mark Ronson Remix)”

03 “More Than This” (Roxy Music Cover)

04 “Smaller”

05 “It’s Every Season (Whole New Mess)”

06 “Alive And Dying (Waving, Smiling)”