DUE NUOVI SINGOLI PER DU BLONDE

Mancano pochissimi giorni all’uscita del quarto album di Du Blonde, “Homecoming”, che vedrà la luce venerdì 2 aprile via Daemon T.V. a distanza di oltre due anni dal precedente, “Lung Bread For Daddy”.

Scritto e registrato nel corso di numerose sessioni tra Newcastle, Los Angeles e Londra, il nuovo disco è stato prodotto dalla stessa Beth Jeans Houghton.

“Homecoming” viene definito dalla press-release come “una collezione senza esclusione di colpi di Garage, Glam e raffinatezze hard rock, con un paio di canzoni lente e strappalacrime.”

Negli ultimi giorni la musicista inglese aveva condiviso un nuovo singolo, “Pull The Plug”, e oggi arriva anche un altro estratto, “All The Way”, che vede la partecipazione di Andy Bell dei Ride.

“Homecoming” Tracklist:

1. Pull The Plug

2. Smoking Me Out

3. I Can’t Help You There

4. Ducky Daffy

5. Medicated

6. I’m Glad That We Broke Up

7. All The Way

8. Undertaker

9. Take One For The Team

10.Take Me Away

Photo Credit: Paul Hudson (CC BY 2.0)