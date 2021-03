THE SURFING MAGAZINES: IL SECONDO ALBUM ARRIVA A FINE LUGLIO

A distanza di quasi quattro anni dal loro omonimo debutto sulla lunga distanza, The Surfing Magazines stanno per ritornare con un nuovo LP, “Badgers Of Wymeswold”, in uscita il prossimo 30 luglio via Moshi Moshi Records.

La band di stanza a Londra, che è composta da David Tattersall e Franic Rozycki dei Wave Pictures e da Charlie Watson degli Slow Club, lo ha registrato al Ranscomb Studio di Rochester a febbraio dello scorso anno prima dell’inizio del lockdown e cita come influenze il garage-rock degli anni ’60 e le armonie solari della West Coast.

Il primo estratto si chiama “Sports Bar” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Luke Woolley.

“Badgers Of Wymeswold” Tracklist:

1. Joke

2. Locomotive Cheer

3. Pink Ice Cream

4. I Dreamed When I Was Young

5. Ten Days of Shiver

6. Running Scared

7. Bonsai Tree

8. Century Breaks

9. Badgers Of Wymeswold

10. Nostaw Boogie

11. Sports Bar

12. Hard Times

13. Silver Breasts

14. Caribbean Ginger Cake

15. I’m Going Out Tonight To Play Some Pool

16. Poppies