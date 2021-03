UN NUOVO EP DI LUCY GOOCH IN USCITA A FINE GIUGNO

Dopo aver pubblicato il suo primo EP, “Rushing”, all’inizio dello scorso anno, Lucy Gooch ha annunciato oggi una nuova prova sulla breve distanza, “Rain’s Break” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 25 giugno via Fire Records.

“Ispirata dai primi film in technicolor di Powell e Pressburger, la musicista di stanza a Bristol utilizza sintetizzatori e stratificazione vocale per concentrare elementi della colonna sonora e della narrazione di ogni film in canzoni che si muovono attraverso diversi stati d’animo di desiderio e rinnovamento”, ci spiega la press-release.

Dopo “Ash And Orange”, rilasciato il mese scorso, oggi Lucy ha rilasciato un altro singolo, la title-tracx “Rain’s Break” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Derrick Belcham.

“Rain’s Break” EP Tracklist:

1. Rain’s Break

2. It Brings Me Back to You

3. Chained to a Woman

4. 6AM

5. Ash And Orange