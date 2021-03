BOBBY GILLESPIE E JEHNNY BETH ANNUNCIANO IL DISCO COLLABORATIVO “UTOPIAN ASHES”. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

Bobby Gillespie (Primal Scream) e Jehnny Beth (Savages) annunciano “Utopian Ashes” disco collaborativo che uscirà il 2 luglio.

I due artisti si sono incontrati per la prima volta nel 2015, quando sono stati entrambi invitati a esibirsi con i Suicide al Barbican di Londra. L’estate successiva Jehnny Beth si è unita ai Primal Scream sul palco per un duetto su “Some Velvet Morning” di Nancy Sinatra e Lee Hazlewood, che ha consolidato il legame tra i due artisti. Nel 2017 si sono riuniti a Parigi per le sessioni di registrazione, accompagnati dal partner musicale di Beth, Johnny Hostile, e dal resto dei Primal Scream. Il sound inziale, improntato sull’elettronica, si è gradualmente evoluto in un disegno sonoro più ricco, tra soul, country, blues e rock ‘n’ roll.

Nello stesso modo in cui si creano dei personaggi per un romanzo, noi abbiamo creato dei personaggi per questo album – afferma Jehnny Beth – Ci metti te stesso, per riuscire a capire la condizione umana. Quando canti devi essere autentico. Questo è tutto ciò che conta.

Quando scrivi una canzone, unisci la tua esperienza con la fantasia e crei arte – aggiunge Gillespie – Pensavo a due persone che vivono sole, insieme ma separate, che esistono e soffrono di un malessere psichico, che continuano a tirare avanti per responsabilità e impegni. Riguarda la caducità di tutto, un fatto che tutti devono affrontare a un certo punto della loro vita.

Primo estratto “Remember We Were Lovers” accompagnato dal video diretto da Douglas Hart:

Oltre a Bobby Gillespie e Jehnny Beth, l’album è stato registrato da Johnny Hostile (basso) insieme al trio dei Primal Scream Andrew Innes (chitarra), Martin Duffy (piano) e Darrin Mooney (batteria).

“Utopian Ashes” tracklist:

Chase It Down

English Town

Remember We Were Lovers

You Heart Will Always Be Broken

Stones of Silence

You Don’t Know What Love Is

Self-Crowned King of Nothingness

You Can Trust Me Now

Living A Lie

Sunk In Reverie

Credit Foto: Sam Christmas