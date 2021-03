I DINOSAUR JR. CONDIVIDONO UN NUOVO BRANO DAL PROSSIMO DISCO. ASCOLTA “GARDEN”.

I Dinosaur Jr. condividono un nuovo singolo da “Sweep It Into Space” album che segna il ritorno dello storico trio di Amherst.

Dopo il primo singolo “I Ran Away”, rilasciato a fine febbraio, è ora il turno di “Garden” brano scritto interamente da Lou Barlow e disponibile con un video diretto da Lou e Adelle Barlow:

“Sweep It Into Space”, in uscita il 23 aprile su Jagjaguwar, è stato registrato presso i Bisquiteen Studio di Amherst tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 e sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola. Alla session di registrazione ha preso parte anche Kurt Vile, presente come co-produttore del disco insieme a J Mascis e chitarrista aggiunto sul primo estratto e singolo “I Ran Away”.