I MY BLOODY VALENTINE RIAPPAIONO IN STREAMING SU SPOTIFY E APPLE MUSIC: NESSUN NUOVO DISCO…PER ORA…

Dobbiamo ammetterlo, una punta di speranza che qualche “vera” novità fosse in arrivo c’era. Ma si sa che con Kevin e soci l’arte della pazienza è fondamentale. Per ora prendiamo e portiamo a casa il fatto che tutti gli album (anche “mbv” del 2013) dei My Bloody Valentine tornano disponibili in streaming sulle varie piattaforme mentre le nuove edizioni fisiche, per ogni album, usciranno il 21 maggio 2021 ( pre-ordine già attivo da ora ).

La parola d’ordine resta quella di non farsi illusioni. I MBV sono capaci di accendersi per poco, per poi tornare nel loro limbo. Certo, è già qualcosa vedere che dal pianeta Kevin Shields arrivino questi segnali di vita. Proviamo a farceli bastare, speranzosi…



