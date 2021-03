Album, concerti e Festival posticipati e/o annullati (lista in costante aggiornamento…)

Tanti sono gli eventi live che sono stati cancellati a causa della difficile situazione sanitaria mondiale. Festival internazionali che sono stati annullati, concerti che vengono posticipati. Cercheremo di aggiornarvi sopratutto sul cambiamento delle date dei Festival italiani, previsti per l’estate, ma restiamo con gli occhi aperti, ovviamente, anche su altri svariati eventi (del Primavera, ad esempio, sapete giò tutto dalle nostre news). Allo stesso modo anche molti dischi sono rinviati rispetto alla loro iniziale data di pubblicazione prevista.

In queste segnalazioni troverete album, concerti e Festival che faranno slittare la loro data iniziale…

31 MARZO

Cambio in corsa anche per il concerto dei Nada Surf a Milano in Santeria Toscana 31, che è stato spostato a venerdì 11 febbraio 2022

I biglietti acquistati per le date precedenti restano validi per il nuovo show.

More 'new' shows to announce! The May / June 2021 tour of Europe, Ireland and the UK is being moved to February 2022.

30 MARZO

Purtroppo confermata la notizia trapelata qualche giorno fa ovvero lo spostamento ufficiale dell’unica data italiana dei Pearl Jam al 25 giugno 2022 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Confermati i Pixies come opening act. La band di Eddie Vedder si sarebbe dovuta esibire inizialmente il 5 luglio 2020 e poi il 26 giugno 2021.

"I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Le date italiane de The Offspring e Lagwagon inizialmente previste per il 2020 e poi posticipate al 2021, sono state spostate definitivamente all’estate 2022, e precisamente al 21 giugno al Carroponte di Milano e il 22 allo Sherwood Festival di Padova.

29 MARZO

Cancellata definitivamente la data italiana dei System of a Down all’I-Days Festival inizialmente prevista per il 12 giugno 2020 al MIND – Milano Innovation District (area expo) e poi riprogrammata al 10 giugno 2021.

"Le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 giugno 2021 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet".

Per informazioni sui rimborsi, vai su https://www.livenation.it/show-updates

23 MARZO

A causa della pandemia gli Yes si vedono costretti a rinviare al prossimo anno i loro tre concerti italiani. Gli appuntamenti con la storica band prog-rock inglese sono ora previsti per lunedì 16 maggio 2022 al Teatro Dal Verme di Milano, per martedì 17 all’Auditorium Della Conciliazione di Roma e per mercoledì 18 al Gran Teatro Geox di Padova.

L’emergenza sanitaria mondiale costringe Patti Smith a cancellare la sua data milanese, originariamente prevista per il 30 luglio dello scorso anno. Entro il 30 aprile si puo’ chiedere il rimborso dei biglietti già acquistati direttamente sul sito di ‘Ticketone.it‘.

22 MARZO

Il Covid-19 costringe anche i Metronomy a rinviare la loro data italiana prevista per il prossimo 12 aprile all’Alcatraz di Milano. La band inglese suonerà invece nella venue meneghina mercoledì 9 marzo 2022. I biglietti già acquistati in prevedendita rimangono ovviamente validi anche per il nuovo live-show, mentre quelli ancora disponibili si possono trovare su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.

16 MARZO

Fenne Lily a causa del protrarsi della pandemia ha deciso di annullare il suo tour europeo: anche la data prevista per domenica 9 maggio al Circolo Magnolia di Segrate (MI) è stata dunque cancellata. E’ possibile chiedere il rimborso dei biglietti presso il punto vendita – online o fisico – in cui si era effettuato l’acquisto entro e non oltre il 16 aprile.

15 MARZO

The Beths sarebbero dovuti tornare in Europa in primavera, ma la pandemia non ci dà ancora tregua e la band indie-pop neozelandese ha deciso di rinviare il tutto di un anno. Anche la data al Biko di Milano, prevista per domenica 11 aprile, è stata ovviamente posticipata ed è ora prevista per martedì 12 aprile 2022 sempre nella stessa venue.

13 MARZO

Anche gli Einstürzende Neubauten devono rinviare nuovamente il loro tour europeo al prossimo anno a causa del Covid-19. Le tre date italiane, previste per il mese di maggio, sono state spostate esattamente di un anno. Gli appuntamenti con la storica band tedesca sono ora previsti per giovedì 26 maggio 2022 all’Alcatraz di Milano, venerdì 27 all’Auditorium Manzoni di Bologna e domenica 29 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma. I biglietti già acquistati in prevendita saranno ovviamente validi anche per i nuovi concerti. Il gruppo berlinese ha inoltre ha aggiunto una nuova data al Teatro Colosseo di Torino che si terrà mercoledì 25 maggio 2022.

La pandemia in corso costringe anche Eric Clapton a rinviare nuovamente il suo tour europeo. Le sue due date italiane, previste per il mese di maggio, sono state rinviate di un anno: gli appuntamenti con il musicista inglese saranno martedì 17 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Milano e mercoledì 18 all’Unipol Arena di Casalecchio Sul Reno (BO). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono ovviamente validi anche per i nuovi live-show.

Due to ongoing COVID restrictions to mass gatherings in Europe,

09 MARZO

Il Coronavirus costringe anche The White Buffalo a rinviare la sua data italiana all’anno prossimo: il suo nuovo concerto è ora previsto per lunedì 2 maggio 2022 all’Alcatraz di Milano. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi anche per il nuovo live-show, mentre quelli ancora disponibili si possono trovare su ‘Ticketone.it’ e ‘Mailticket.it’.

04 MARZO

La crisi sanitaria costringe anche i Lime Cordiale a rinviare il loro tour europeo, già rimandato dallo scorso anno, al 2022. Il loro concerto previsto per il prossimo 7 giugno al Legend Club di Milano si terrà lunedì 14 febbraio nella stessa venue. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data, mentre quelli rimanenti sono già disponibili su ‘Ticketmaster.it’, ‘Ticketone.it’ e ‘Vivaticket.it’.

A causa della pandemia mondiale gli Skunk Anansie sono di nuovo costretti a rinviare il loro tour europeo per festeggiare il loro venticinquesimo anniversario. Anche la data al Fabrique di Milano è stata spostata e ora è riprogrammata per martedì 15 marzo 2022. I biglietti già acquistati rimarranno validi anche per i nuovi appuntamenti. Chi non riuscisse ad andare al nuovo live-show potrà chiedere il rimborso al punto di acquisto.

03 MARZO

La data italiana di Thom Yorke, originariamente prevista per la scorsa estate e poi riprogrammata per giovedì 8 luglio al Lorenzini District di Milano, è stata cancellata per i problemi legati alla pandemia mondiale. Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto tra il 26 febbraio e il 15 luglio.

Il concerto italiano di Ezra Furman, già rischedulato un paio di volte e ora previsto per sabato 15 maggio al Covo Club di Bologna, è stato definitivamente cancellato a causa del protrarsi della pandemia. Il rimborso dei biglietti dovrà essere chiesto al punto di vendita, online o fisico, da cui lo si aveva acquistato entro e non oltre il prossimo 23 marzo.

A causa della pandemia mondiale gli Idles sono costretti a rinviare il loro tour europeo primaverile al prossimo anno: la data milanese, originariamente prevista per giovedì 3 giugno al Fabrique, viene rinviata a giovedì 3 marzo 2022 sempre nella stessa location. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono ovviamente validi per il nuovo concerto.

22 FEBBRAIO

Le due date italiane di Alice Phoebe Lou a supporto del suo terzo LP, “Glow”, previste per il prossimo mese di maggio sono state rinviate a causa della pandemia mondiale. Il concerto al Circolo Magnolia di Segrate (MI) passa a giovedì 4 novembre (prevendite già attive su Dice.fm), mentre quella dell’Anfiteatro Del Venda di Galzignano Terme (PD) viene spostata al 2022 (maggiori informazioni a breve).

I Clannad hanno annunciato il rinvio del loro tour d’addio: la loro data italiana, originariamente schedulata nel maggio dello scorso anno e poi spostata al prossimo 27 aprile, è ora passata martedì 17 maggio 2022, mentre la venue rimane invariata, il Phenomenon di Fontaneto D’Agogna (NO). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi anche per la data del prossimo anno, mentre quelli ancora a disposizione si possono trovare su ‘Ticketone.it’ e ‘Ciaotickets.com’.

Il tour dei Mission, originariamente previsto per il marzo dello scorso anno e poi rischedulato per il prossimo 15 marzo, è stato di nuovo rinviato al 2022 a causa del protrarsi della pandemia mondiale. La band statunitense suonerà martedì 15 marzo 2022 sempre al Legend Club di Milano. I biglietti già acquistati saranno ovviamente validi anche per la nuova data, mentre i rimanenti sono già disponibili su ‘Vivaticket.it’ e ‘Ticketone.it’ al costo di 25 € + d.p.

17 FEBBRAIO

Arlo Parks avrebbe dovuto presentare il suo ottimo primo LP, “Collapsed In Sunbeams”, domenica 19 aprile al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Ovviamente i problemi legati alla pandemia mondiale hanno constretto la giovane musicista inglese a rinviare il concerto, ora previsto per sabato 27 novembre sempre nella stessa venue. I biglietti già acquistati in predecenza rimangono ovviamente validi anche per il nuovo appuntamento.

10 FEBBRAIO

Il concerto acustico di IAMX, previsto per giovedì 29 aprile allo Spazio Teatro 89 di Milano, è stato purtroppo cancellato a causa dell’attuale situazione sanitaria mondiale. I rimborsi dei biglietti già acquistati vanno richiesti entro e non oltre il 31 marzo. Qui potete trovare ulteriori informazioni a riguardo.

La data italiana dei Faith No More, originariamente prevista per lo scorso 6 luglio al Milano Summer Festival, non potrà essere recuperata e viene quindi cancellata. I rimborsi si possono chiedere presso i punti vendita, mentre maggiori informazioni sono disponibili qui.

La tappa italiana dei Faith No More prevista originariamente il 6 luglio 2020 al Milano Summer Festival non potrà essere… Posted by Live Nation Italia on Thursday, 4 February 2021

A causa del protrarsi della pandemia mondiale, i Fontaines D.C. sono costretti a rinviare la loro data italiana, prevista per sabato 13 marzo ai Magazzini Generali di Milano. Il nuovo concerto è stato fissato per mercoledì 23 marzo 2022 sempre nella stessa venue. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi anche per il nuovo live-show, mentre quelli ancora disponibili, che costano 22 € + d.p., si possono trovare su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.

19 GENNAIO

Previste per lo scorso anno e poi rinviate al prossimo aprile, le quattro date italiane del John Butler Trio sono state nuovamente spostate a causa della pandemia, questa volta ad aprile 2022. Gli australiani si esibiranno mercoledì 27 al Politeama Genovese di Genova, giovedì 28 al Teatro Diego Fabbri di Forlì, venerdì 29 al Gran Teatro Geox di Padova e sabato 30 al Gran Teatro Morato di Brescia. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per i nuovi show, mentre quelli rimanenti si possono trovare su ‘Ticketone.it’ e – solo per Padova e Brescia – su ‘Ticketmaster.it’.

⚠️ John Butler Trio​ ⚠️

11 GENNAIO:

Martedì 2 febbraio i Black Country, New Road avrebbero dovuto suonare al Circolo Della Musica di Rivoli (TO), in quella che doveva essere la loro unica data italiana a supporto del loro primo LP, “For The First Time”, in uscita il 5 febbraio via Ninja Tune. A causa della pandemia la band post-punk londinese ha dovuto spostare il concerto, che è stato rinviato a venerdì 5 novembre. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono ovviamente validi per il nuovo live-show, mentre le rimanenti entrate, che costano 15 € + d.p., sono già disponibili su ‘Vivaticket.it’.

21 DICEMBRE

Anche Kaki King ha deciso di rimandare il suo tour europeo a supporto di “Modern Yesterdays”, il suo nono LP uscito a ottobre: la musicista di Atlanta ha spostato infatti le sue date da aprile a settembre. I nuovi appuntamenti con lei saranno martedì 28 al Bravo Caffé di Bologna, mercoledì 29 alla Largo Venue di Roma e giovedì 30 al Santeria Social Club di Milano (venerdì 1° ottobre sarà allo Studio Foce di Lugano, Svizzera).

19 DICEMBRE

Tricky: rinviata l'unica data italiana per presentare il nuovo album "Fall To Pieces"! AUTUMN TOUR 2021

Buona notizie per Lauren Ruth Ward che, dopo aver annunciato il recupero della sua data al Pippo Stage di Bolzano, prevista per giovedì 28 ottobre, rivela anche quella del Freakout Club di Bologna, che è stata rischedulata per il giorno prima, mercoledì 27. La musicista statunitense potrà così presentare ai fan italiani il suo secondo album, “Vol. II”, uscito a marzo.

10 OTTOBRE

A causa della pandemia, José Gonzales é costretto ad annullare le sue tre date italiane (Roma, Milano e Bologna) previste per il mese prossimo. I rimborsi dei biglietti dovranno essere richiesti tra il 15 ottobre e il 10 novembre nei punti vendita (online e fisici) in cui erano stati comprati. Il promoter italiano, IMARTS, ha inoltre annunciato di essere al lavoro per organizzare il recupero dei concerti il prossimo anno.

7 OTTOBRE

Come sapete Ben Ottewell dei Gomez ha rinviato nuovamente il suo tour solista italiano a ottobre 2021. Il musicista inglese ora ha annunciato anche due nuove date, previste per lo stesso mese: i due nuovi appuntamenti con lui sono previsti per martedì 19 alla Lambruscheria Ca’ Berti di Levizzano Rangone (MO) e per domenica 24 al Circolo Della Musica di Rivoli (TO).

La data di Ezra Furman al Covo Club di Bologna, originariamente prevista per lo scorso 25 aprile era stata riprogrammata per il prossimo 5 novembre, ma l’emergenza sanitaria ha fatto sì che il suo tour europeo fosse nuovamente rinviato. Il nuovo appuntamento con lui è rinviato a sabato 15 maggio e i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi, mentre quelli ancora disponibili si possono trovare su ‘Boxerticket.it’.

30 SETTEMBRE

Rinvio anche per il tour dei 25 anni degli Skunk Anansie: i loro live-show del 15 e del 16 novembre al Fabrique di Milano sono stati spostati a sabato 15 maggio 2021. I biglietti si possono trovare su ‘Ticketone.it’, mentre quelli già acquistati rimangono validi anche per la nuova data.

Ben Ottewell dei Gomez si vede costretto a rinviare ancora il suo tour italiano, già rimandato un paio di volte. Le nuove date sono previste a ottobre 2021: mercoledì 20 al Germi di Milano, giovedì 21 al Club Il Giardino di Lugagnagno (VR), venerdì 22 al Circolo Arci Progesso di Firenze e sabato 23 al Orvettspace di Mussolente (VI).

21 SETTEMBRE

Le date dei LIFE si spostano da novembre 2020 a giugno 2021: i celebrati esponenti della nuova punk wave britannica torneranno a suonare dal vivo in Italia nella primavera dell’anno prossimo. Ecco le nuove date:

11 giugno 2021 – Torino – BLAH BLAH

12 giugno 2021 – Milano – BIKO Milano

Info e biglietti: www.dnaconcerti.com/life

LIFE: DATE RIPROGRAMMATE

17 SETTEMBRE

Spostano la loro data italiana anche i Black Crowes: la storica band della Georgia, infatti, ha spostato la sua data prevista al Mediolanum Forum di Milano per martedì 10 novembre a sabato 6 novembre 2021. I biglietti già comprati rimarranno validi per il nuovo concerto, mentre i rimanenti si possono acquistare su ‘Ticketmaster.it’, ‘Ticketone.it’ e ‘Vivaticket.it’.

I Lime Cordiale sono costretti a spostare il loro tour europeo a causa della pandemia. La band indie-pop australiana, che avrebbe dovuto suonare lunedì 30 novembre al Legend Club di Milano, recupererà lunedì 7 giugno 2021 la sua data supporto del secondo album “14 Steps To A Better You”, uscito a luglio. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per il nuovo appuntamento, mentre quelli ancora disponibili si possono trovare su ‘Vivaticket.it’, ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it’.

1 SETTEMBRE

Come già saprete la data italiana di Mark Lanegan, prevista per lo scorso 30 maggio al Teatro Manzoni di Bologna era stata rinviata al prossimo 14 marzo a causa della pandemia: ora, vista l’incertezza della situazione sanitaria mondiale, il musicista statunitense ha definitavamente cancellato il tour. Il rimborso dovrà essere richiesto entro il 30/11/2020 presso i canali ufficiali di venita (‘Ticketone.it’ e ‘Ticketmaster.it’).

Dopo aver spostato a dicembre i live-show originariamente previsti per lo scorso maggio, Lauren Ruth Ward è di nuovo costretta a rinviare al prossimo anno il suo tour europeo a supporto del suo nuovo LP, “Vol. II”. I concerti al Freakout di Bologna e allo Splinter Club di Parma non hanno ancora una data ufficiale, mentre quello al Pippo Stage di Bolzano verrà recuperato giovedì 28 ottobre 2021.

27 AGOSTO

Il Coronavirus colpisce anche l’Iceland Airwaves: il festival multivenue che si tiene tutti gli anni a Reykjavik è stato costretto a spostarsi al prossimo anno (tra mercoledì 3 e sabato 6 novembre 2021), mentre la line-up del 2020 (di cui fa parte anche la nostra Any Other) viene tutta riconfermata con l’aggiunta di altri 25 nuovi artisti.

Il tour europeo di IAMX è stato nuovamente rinviato a causa del coronavirus: originariamente previsto per lo scorso aprile e in seguito spostato in autunno, è stato ora riprogrammato per la prossima primavera. L’appuntamento con l’ex Sneaker Pimps è ora previsto per giovedì 29 aprile 2021 allo Spazio Teatro 89 di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi anche per la nuova data, mentre quelli rimasti disponibili si possono trovare su ‘Ticketone.it’ e ‘ Vivaticket.it’.

25 AGOSTO

Stiamo attendendo con ansia il secondo LP di Fenne Lily, “Breach”, in uscita il prossimo 18 settembre via Dead Oceans: la sua data al Circolo Magnolia di Segrate (MI) di mercoledì 14 ottobre sarebbe sicuramente stata molto interessante per testare le sue qualità, ma la crisi sanitaria ha costretto la musicista inglese a spostare il suo tour europeo al prossimo anno. Il suo nuovo live italiano è ora previsto per domenica 9 maggio sempre nello stesso club. I biglietti già acquistati rimangono ovviamente validi per il nuovo show, mentre su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’ sono disponibili i rimanenti tagliandi.

Anche i Nada Surf vengono condizionati dal Coronavirus e sono costretti a rinviare l’imminente tour europeo: la loro data italiana, prevista per venerdì 11 settembre alla Santeria Toscana 31 di Milano, viene spostata a giovedì 27 maggio 2021 sempre nella stessa location. I biglietti già comprati in prevendita rimangono validi anche per il live-show del prossimo anno.

Bon Iver rimanda il suo tour autunnale europeo a causa della crisi sanitaria mondiale: la sua unica data italiana, originariamente prevista al Mediolanum Forum di Assago (MI) per lunedì 9 novembre, è stata rinviata a venerdì 12 novembre 2021 sempre nella stessa venue. I biglietti acquistati in prevendita rimangono ovviamente validi anche per il nuovo appuntamento, mentre quelli ancora disponibili si possono trovare su ‘Ticketone.it’.

11 AGOSTO:

I Biffy Clyro avrebbero dovuto esibirsi il prossimo 29 ottobre al Lorenzini District, a Milano, ma il concerto è stato posticipato al mercoledì 13 ottobre 2021. Nel frattempo si aggiunge un altro live, all’Atlantico di Roma giovedì 14 ottobre 2021.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 agosto, mentre quelli già acquistati per la data di Milano rimarranno validi per il nuovo show.

28 LUGLIO

Il Coronavirus costringe Brian Fallon a spostare ancora una volta la sua data italiana, già rinviata al prossimo febbraio: il nuovo concerto è ora previsto per martedì 23 novembre 2021 sempre al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Rimangono confermati anche gli opening act Jesse Malin e Chris Farren. I biglietti già acquistati in prevendita saranno validi anche per il nuovo live-show, mentre le entrate ancora disponibili si possono trovare su ‘Ticketone.it’, ‘Vivaticket.it’, ‘Ticketmaster.it’ e ‘Mailticket.it’. Vi ricordiamo che, per accedere al club meneghino, sarà necessaria la tessera ARCI 2021/2022, sottoscrivibile anche in cassa la sera dell’evento.

24 LUGLIO:

Fan dei Pearl Jam gioite. La data italiana è tornata in pista, ovviamente con l’anno 2021 al suo fianco.

Il 26 giugno la band sarà presente a Imola, all’ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. i biglietti già presi restano validi.

13 LUGLIO

Anche i Placebo ritorneranno in Italia la prossima estate: il loro appuntamente in piazza Sordello a Mantova previsto per martedì 14 luglio, é stato rinviato a martedì 29 giugno 2021 e i biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi anche per la nuova data.

Anche i Metronomy rinviano la loro data italiana prevista all’Alcatraz di Milano: da giovedì 24 settembre 2020 si passa a lunedì 12 aprile. I tagliandi già acquistati rimangono validi anche per il nuovo concerto, mentre gli altri sono disponibili su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.

La data italiana di Tash Sultana, originariamente prevista per il prossimo 9 settembre, é stata rimandata a venerdì 3 settembre 2021, mentre la location rimane sempre il Magnolia di Segrate (MI). I biglietti già acquistati rimangono validi per il nuovo appuntamento, mentre le rimanenti entrate sono già disponibili al costo di 35 € + d.p. su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.

Steven Wilson: a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus, il concerto previsto per il 23 settembre 2020 è annullato. È possibile richiedere il rimborso entro e non oltre giovedì 13 agosto.

Maggiori informazioni qui: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

La data dei The 1975 prevista ad ottobre 2020 è stata posticipata al prossimo febbraio.

26 febbraio 2021 • Milano, Fabrique

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per il nuovo appuntamento. Nuovi biglietti ora disponibili su > bit.ly/the1975ITA

⠀

Per tutte le info vi preghiamo di consultare le FAQ su bit.ly/LiveNationFAQ

10 LUGLIO

Posticipata a luglio 2021 e, precisamente, a giovedì 15 la data degli Idles al Parklife Festival di Padova per presentare il nuovo album! I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Di seguito il post fb con i dettagli dell’organizzatore.

8 LUGLIO

Oggi è stato il turno di Lenny Kravitz che ha comunicato la cancellazione del tour europeo 2020 nel quale erano comprese anche le date italiane di Perugia, Mantova e Torino e che purtroppo, fanno sapere, non verranno recuperate nel 2021.

I biglietti acquistati per le predette date verranno rimborsati secondo le normative vigenti.

Di seguito riportiamo il messaggio dell’artista newyorkese postato sul fb.

2 LUGLIO

Scalano al 2021 anche i Pixies che il 28 giugno si esibiranno a Roma presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, ma saranno poi il 17 agosto, a Lecce, al SEI – Sud Est Indipendente Festival.

Ecco il dettaglio:

28 giugno 2021 – Roma – Auditorium Parco della Musica

Biglietti:

35€ + d.p. – Parterre

40€ + d.p. – Tribuna Centrale

30,50€ + d.p. – Tribuna Mediana

30,50€ + d.p. – Tribuna Laterale

25€ + d.p. – Tribunetta

Prevendite disponibili su Ticketone – bit.ly/Pixies_2021_Roma

17 agosto 2021 – Lecce – SEI Festival

Biglietti: 35€ + d.p. – Posto Unico

Prevendite disponibili su:

Ticketone – bit.ly/Pixies_Ticketone

Vivaticket – bit.ly/Pixies_2021_VT

Dice – bit.ly/Pixies_2021_Dice

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti, diritti di prevendita esclusi, entro e non oltre 30 giorni dal 2 luglio.

30 GIUGNO

Oggi tocca alla band di Oxford dei Supergrass. Vi riportiamo di seguito un estratto del comunicato stampa dell’organizzatore:

“A causa dell’attuale emergenza sanitaria, RADAR Concerti annuncia il rinvio delle due date italiane dei SUPERGRASS. La leggendaria band inglese tornerà in Italia per due concerti che segneranno un appuntamento imperdibile per gli amanti del britpop e della scena musicale inglese dei ‘90s: il 13 luglio 2021 a Roma, in una location ancora da annunciare, e il 14 luglio 2021 al BOtanique di Bologna. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. I Supergrass, ritornati nel 2019 a suonare dal vivo insieme, porteranno sul palco tutte le gemme di una discografia iconica, racchiuse nella nuova raccolta Supergrass: The Strange Ones 1994-2008, uscita il 24 gennaio”.

Anche i Fontaines D.C. la settimana scorsa hanno annunciato una serie di date primaverili per il 2021. Il 27 maggio si esibiranno all’Alexandra Palace di Londra per il loro show più grande di sempre. Passeranno dall’Italia il 13 marzo ai Magazzini Generali, per recuperare la data annullata prevista per luglio 2020.

27 GIUGNO

Un altro importante festival degli Stati Uniti, Bonnaroo, che era stato rischedulato tra il 24 e il 27 settembre, è stato costretto a gettare la spugna a causa della crisi sanitaria mondiale. L’appuntamento è stato rinviato al giugno del prossimo anno (tra il 17 e il 20) per festeggiare il ventesimo anniversario del festival che si tiene a Manchester, Tennessee.

Cat Power aveva già annunciato il rinvio della sua data al Sexto ‘Nplugged di Sesto Al Reghena (PN), ora prevista per domenica 20 giugno 2021, ma ora rivela anche il recupero del suo live-show romano: la musicista nativa di Atlanta, che avrebbe dovuto suonare all’Auditorium Parco Della Musica lunedì 15 giugno, tornerà invece nella capitale giovedì 24 giugno 2021. Ovviamente i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la data del prossimo anno.

24 GIUGNO:

La sedicesima edizione del MI AMI Festival non avverrà nelle date previste del 18-19-20 settembre 2020. Il festival, inizialmente previsto nel consueto slot di fine maggio, era stato rinviato a settembre nel tentativo di dare un’ultima e improrogabile chance alla speranza di farlo. Non è stato così.

Ecco il comunicato stampa: Le attuali norme sugli eventi dal vivo e il permanere dello stato di incertezza sui grossi assembramenti ci impediscono di realizzare un festival come vorremmo e come meritereste, costringendoci a prendere la decisione definitiva di darci appuntamento al prossimo anno. Abbiamo aspettato sino ad oggi al fine di provare ogni possibile soluzione per poterlo fare, ma ogni giorno che passa è un giorno in meno per poter accendere una macchina complessa come la nostra.

MI AMI 2021: 28-29-30 maggio

Segna le nuove date per il prossimo anno. Vedrai che MI AMI!

(Gli abbonamenti early bird saranno in vendita dal 24 luglio, a prezzo iper-ridotto solo per i possessori di un abbonamento MI AMI 2020). Gli abbonamenti già acquistati rimangono validi per MI AMI 2021. Chiunque decida di mantenere il proprio abbonamento riceverà uno speciale coupon da regalare ad un amic* con cui potrà acquistare un nuovo abbonamento a prezzo iper-ridotto. Il MI AMI si fa tutti insieme e vi vogliamo ben accompagnati nelle nuove date. Oltre a questa possibilità, che vuole premiare il senso di comunità di chi aveva già acquistato un biglietto del festival, sarà possibile richiedere al nostro rivenditore esclusivo Dice il rimborso (in denaro, no voucher) fino al 24 luglio 2020. Siamo sicuri che la vostra comprensione sarà superiore alla delusione di una brutta notizia, e state certi che la vostra pazienza sarà ripagata da un’edizione indimenticabile. Speriamo vogliate farci sentire il vostro amore e decidiate di rimanere con noi.

Riprogrammati per il 2021 i concerti in Italia di Michael Kiwanuka. Ecco le nuove date:

15 luglio 2021 • Gardone Riviera (BS) – Festival Del Vittoriale TENER-A-MENTE.

16 luglio 2021 • Roma – Roma Summer Fest, Cavea Auditorium

Si aggiunge anche una nuova data:

17 luglio • Fiesole (FI) – Estate Fiesolana, Teatro Romano di Fiesole

I biglietti acquistati per i concerti di Gardone Riviera (BS) e Roma restano validi. Prevendite sono di nuovo aperte su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati > bit.ly/Kiwanuka2021

23 GIUGNO

Rinviata al 2021 la data italiana dei Chromatics (con Desire).

A causa dell’attuale emergenza sanitaria RADAR Concerti annuncia che il concerto dei Chromatics ai Magazzini Generali di Milano è stato rinviato al 3 giugno 2021. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. La band statunitense, accompagnata dai compagni di etichetta DESIRE, tornerà così in Italia l’anno per presentare dal vivo l’album “Closer To Grey” e il recente “Faded Now”, uscito a sorpresa il 3 aprile.

I Pottery, dopo aver rinviato all’autunno le loro date europee, sono costretti ora a cancellarle sempre a causa della pandemia: la band canadese, il cui debut album, “Welcome To Bobby’s Motel”, uscirà tra pochi giorni (26/06) via Partisan Records, quindi non suonerà più né venerdì 2 ottobre al Circolo Della Musica di Rivoli (TO) né sabato 3 al La Limonaia di Fucecchio (FI). Il gruppo di Montreal promette, però, di recupare i suoi concerti europei nel 2021.

Salta anche il tour europeo di Alanis Morissette e quindi anche la sua data al Mediolanum Forum prevista per giovedì 15 ottobre: il concerto, però, è solo rimandato perché la musicista canadese tornerà lunedì 8 novembre 2021 sempre nella stessa location. I biglietti comprati in prevendita rimangono validi anche per il nuovo show del prossimo anno. Nel frattempo la Morissette ha anche annunciato che il suo nono LP, “Such Pretty Forks In The Road”, originariamente previsto per il 1° maggio, vedrà la luce il prossimo 31 luglio.

Il concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano, previsto per giovedì 30 luglio, è stato rinviato al prossimo anno a causa del coronavirus. A breve dovrebbe venire comunicata la nuova data e i biglietti già acquistati rimarranno validi anche per il nuovo live.

19 GIUGNO

Vanno al 2021 anche i fratellini chimici. Ecco le nuove date dei Chemical Brothers (che ne aggiungono una)…

24.06.2021 Rock in Roma (sostituzione data 26.07.2020)

25.06.2021 Bologna Sonic Park (sostituzione data 11.07.2020)

NUOVA DATA:

26.06.2021 Urban Park Milano

I biglietti già acquistati per le date di Bologna e Roma restano validi. Vi basterà conservare il vostro biglietto e presentarlo il giorno dello show.

Nuovi biglietti disponibili su ticketone.it

18 GIUGNO

Anche per Paul Weller arriva il prevedibile cambio di date previste per il suo tour che, a causa della limitazioni connesse alla situazione epidemiologica, è stato rimandato al prossimo anno. Di seguito le nuove date con in più l’aggiunta di tre nuovi live in sostituzione di quelli previsti a Grugliasco (TO) e Locorotondo (BA) che sono stati annullati. I biglietti già emessi sono validi per le date riprogrammate, mentre quelli per le nuove date sono già in vendita sui consueti circuiti.

4 maggio 2021 – Firenze, Tuscany Hall

5 maggio 2021 – Roma, Auditorium Parco della Musica /Sala Santa Cecilia – Rock in Roma

7 maggio 2021 – Brescia, Gran Teatro Morato

8 maggio 2021 – Anteprima Pordenone Blues Festival, Palasport Forum

9 maggio 2021 – Milano, Alcatraz

10 maggio 2021 – Bologna, Estragon

18 GIUGNO

Riprogrammate anche le date degli Offspring e Lagwagon che erano attesi nei prossimi giorni per due live a Milano e Padova.

L’organizzatore, Hub Music Factory, ha programmato il loro live per il prossimo anno, e precisamente il 22 e 23 Giugno 2021 rispettivamente al Carroponte di Milano e al Sherwood Festival di Padova.

11 GIUGNO

Arriva purtroppo anche per il Coachella la notizia che già aleggiava nell’aria ovvero la sua definitiva cancellazione. Dopo un primo rinvio ad ottobre, la manifestazione che si svolge ogni anno intorno alla fine di aprile negli Empire Polo Fields di Indio in California, quindi, è stata ora definitivamente cancellata per quest’anno. Se avevate intenzione di farci un giro, beh, riprogrammate il tutto per aprile 2021.

Vengono rimandate a maggio 2021 le date italiane di Joan As Police Woman…

mercoledì 26 maggio 2021

MILANO – SANTERIA SOCIAL CLUB

Viale Toscana, 31

prezzo del biglietto: 22 € + d.p.

apertura porte ore 20.30 – inizio concerto ore 21.30

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 12 giugno su Mailticket (online ed offline)

venerdì 28 maggio 2021

PORDENONE – CAPITOL

Via G. Mazzini, 60

prezzo del biglietto: 18 € + d.p.

apertura porte ore 20:00 – inizio concerto ore 21:00

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 12 giugno su Mailticket (online ed offline)

sabato 29 maggio 2021

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Viale Pietro de Coubertin, 30

prezzo del biglietto: 19,50 € + d.p.

apertura porte ore 20:00 – inizio concerto ore 21:00

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 12 giugno su Ticketone (online ed offline)

domenica 31 maggio 2021

GALZIGNANO TERME (PD) – ANFITEATRO DEL VENDA

Via delle Cascine, 41

prezzo del biglietto: 20 € + d.p.

apertura porte ore 20:00 – inizio concerto ore 21:00

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 12 giugno su DICE e DIYTicket

Rimangono validi i biglietti acquistati per i concerti previsti a maggio 2020. In caso di impossibiltà a partecipare alle nuove date (maggio 2021), è comunque possibile richiedere un voucher inoltrando richiesta presso il punto vendita (online o offline) in cui si è effettuato l’acquisto.

Anche per Mark Lanegan si va al 2021 dopo il rinvio della sua data bolognese fissata per il 30 maggio. Nuovo appuntamento il 14 marzo al Teatro Manzoni di Bologna. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per il nuovo concerto, mentre l’acquisto dei tagliandi è disponibile sui circuiti Ticketmaster e Ticketone a questi prezzi:

Prezzi biglietti:

Platea 1° e 2° 38 € + d.p.

Platea 3° 35 € + d.p.

Galleria 1° 35 € + d.p.

Galleria 2° 35 € + d.p.

Balconata 1° 30 € + d.p.

Balconata 2° + 3° 30 € + d.p.

10 GIUGNO

Le due date dei Green Day all’Ippodromo di San Siro di Milano (10/06) e al Firenze Rocks (11/06) sono state posticipate al prossimo anno: il concerto meneghino si terrà mercoledì 16 giugno 2021, mentre quello toscano giovedì 17. In apertura a entrambi i live-show ci saranno gli Weezer. I biglietti già acquistati rimangono validi anche per le nuove date.

I concerti di System Of A Down e Korn, previsti per venerdì 12 giugno all’I-Days di Milano, sono stati riprogrammati per il prossimo anno: la nuova data è quella di giovedì 10 giugno 2021. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi anche per il prossimo anno.

Il live di King Krule in programma oggi, mercoledì 10 giugno, al Fabrique di Milano è stato rinviato a causa del coronavirus. In questi giorni è stata annunciata la data del suo recupero, prevista per lunedì 7 giugno 2021 nella stessa venue. I biglietti già acquistati rimangono validi anche per il concerto del prossimo anno, mentre i rimanenti sono in vendita su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.

9 GIUGNO

Anche lo storico Lollapalooza Festival, che si doveva tenere tra il 30 luglio e il 2 agosto al Grant Park di Chicago è stato costretto a cancellare l’edizione di quest’anno: ovviamente l’appuntamento con il festival organizzato da Perry Farrell dei Jane’s Addiction è rimandato all’estate 2021.

30 MAGGIO

I Foals hanno dovuto posticipare il loro tour europeo e sono quindi saltate anche le due date italiane – 23 giugno al Rock In Roma e 24 al Sexto ‘Nplugged di Sesto Al Reghena (PN). Non è stato purtroppo possibile riprogrammare il concerto laziale (per maggiori informazioni vi consigliamo di andare sul sito della rassegna), mentre quello friulano è stato rinviato a mercoledì 23 giugno 2021 e i biglietti già acquistati rimangono validi anche per il prossimo anno.

28 MAGGIO

Ora è ufficiale, il Firenze Rocks ritornerà nell’estate 2021 sempre alla Visarno Arena e, più precisamente, dal 16 al 19 giugno 2021.

Confermati anche due nomi di rilievo nella line-up del prossimo anno, i Red Hot Chili Peppers nella giornata di mercoledì 16 giugno 2021 e Vasco Rossi nella giornata di venerdì 18 giugno 2021.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata di Vasco Rossi del 10 giugno 2020 restano validi per il nuovo show dell’artista il 18 giugno 2021. I biglietti dei Red Hot Chili Peppers del 13 giugno 2020 restano invece validi per il nuovo concerto della band il 16 giugno 2021.

Coloro che invece desiderano ottenere il rimborso del biglietto avranno la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita.

Il voucher potrà essere richiesto entro e non oltre il 26 giugno 2020. Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

• Ticketmaster Italia: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

• Ticketone: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

• Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla line-up del festival saranno comunicate quanto prima.

I due concerti italiani dei King Gizzard And The Lizard Wizard, previsti per giovedì 23 luglio al Parco Mandela di Sestri Levante (GE) – all’interno del Mojotic Festival – e per venerdì 24 alla Rocca Malatestiana di Cesena (per la rassegna acieloaperto), sono stati purtroppo cancellati a causa dell’attuale crisi sanitaria mondiale. I biglietti saranno rimborsati presso i punti vendita o i siti di vendita dove sono stati acquistati.

Nel 2019 i My Chemical Romance erano ritornati in pista e quest’anno erano pronti per suonare anche qui in Europa: la loro unica data italiana, prevista per sabato 4 luglio al Sonic Park di Bologna, è stata rinviata a causa del coronavirus e verrà recuperata domenica 4 luglio 2021. I biglietti comprati per il concerto del 2020 rimangono validi anche per quello del prossimo anno.

I Peach Pit avrebbero dovuto suonare al Circolo Ohibò di Milano domenica 7 giugno per presentare il loro secondo LP, “You And Your Friends”, uscito ad aprile per Columbia Records. Purtroppo la pandemia ha costretto la band indie-pop canadese a cancellare il tour, ma ora gli organizzatori annunciano la loro nuova data, prevista per domenica 25 aprile 2021 nella stessa venue meneghina. I biglietti già acquistati rimangono ovviamente validi anche per il nuovo concerto.

Appuntamento a giugno 2021 con le Bikini Kill che rinviano il tour italiano di due date atteso a breve…

L’appuntamento con la band capitanata da Kathleen Hanna è posticipato a giugno 2021, nelle stesse location.

Eccole:

6 giugno 2021 – Bologna, LOCOMOTIV CLUB Bologna (già SOLD OUT!)

7 giugno 2021 – Milano, Circolo Magnolia

I biglietti acquistati per le date posticipate resteranno validi per quelle nuove.

I Simple Minds rinviano il loro tour italiano al 2021:

Riprogrammato per l’estate 2021 il “40 Years of Hits Tour” dei Simple Minds in Italia. Live Nation conferma le nuove date nelle stesse città nelle quali la band si sarebbe dovuta esibire quest’anno con il tour celebrativo della loro carriera, fermato per le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date nel 2021 e le prevendite sono di nuovo aperte sui Ticketone e Ticketmaster.

Queste le nuove date: giovedì 1° luglio 2021 in Piazza Duomo a Pistoia, per il Pistoia Blues Festival, poi martedì 13 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica in Roma per il Roma Summer Fest, giovedì 15 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara per il Pescara Jazz. Mentre è necessario attendere ancora per conoscere la nuova data per il concerto a Taormina – ma l’organizzatore sta lavorando per riprogrammarla e fornire tutte le info al più presto – il tour dei Simple Minds nelle location italiane più prestigiose arriverà per il gran finale all’Arena di Verona lunedì 9 agosto 2021.

Gli show inizialmente previsti nell’estate 2020 (11 luglio a Pistoia, 15 a Roma, 16 a Pescara, 18 a Taormina e 4 agosto a Verona) sono ora riprogrammati nel 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone.

Anche Fu Manchu e Mudhoney slittano al 2021, i biglietti già presi restano validi:

La band di Seattle, i Mudhoney, portabandiera del grunge americano ha rimandato la data italiana, a Bologna tra gli spazi del TPO, esattamente un anno, all’8 Ottobre 2021.

Per quanto riguarda i Fu Manchu, la data italiana prevista in questi mesi cadeva nell’anno dei festeggiamenti per il trentesimo compleanno della seminale formazione stoner rock. Poco male, il tour 2021 sarà comunque unico, si trasformerà in un festeggiamento “in ritardo” e di nuovo – Hub Music Factory il 16 Giugno 2021 – avrà l’onore di organizzare l’unica data italiana, all’Alcatraz di Milano.

27 MAGGIO

Anche Unaltrofestival, previsto per giovedì 25 giugno al Circolo Magnolia di Segrate (MI), è stato cancellato a causa del coronavirus. Gli organizzatori avevano finora annunciato solo l’esibizione di Tones And I, mentre negli anni passati la rassegna meneghina aveva portato nomi come Anna Calvi, Julia Jacklin, Slowdive, Daughter ed Editors, solo per citarne alcuni.

William DuVall, cantante degli Alice In Chains, sarebbe dovuto venire in Italia ad aprile per presentare il suo primo disco solista, “One Alone”. Ovviamente il coronavirus non l’ha permesso, ma il musicista statunitense ha riprogrammato il suo tour per il nuovo anno e suonerà alla Santeria Toscana 31 di Milano giovedì 18 marzo 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

26 MAGGIO

In seguito all’emergenza COVID-19 e alle regolamentazioni riguardo gli spettacoli dal vivo, il concerto di Cat Power previsto per il 18 giugno 2020 è stato rinviato mentre l’intero tour di Tom Walker è stato annullato.



CAT POWER

*nuova data*

domenica 20 giugno 2021

Piazza Castello Sesto Al Reghena

prezzo del biglietto: 25 € + d.p.

• www.ticketone.it https://bit.ly/2AbcZuo

• www.ticketmaster.it https://bit.ly/2yysiNv

• Punti vendita autorizzati

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data

—————————————————

TOM WALKER

*data annullata*

rimborso biglietti acquistati

presso i punti vendita o online entro e non oltre il 30 giugno 2020

• www.ticketone.it www.ticketone.it/campaign/covid-19/

• www.ticketmaster.it https://bit.ly/2B3tycj

– Il rimborso, esclusivamente per il concerto di Tom Walker, riguarderà il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita.

– Come da condizioni di vendita, non sarà rimborsato alcun costo e/o spesa accessoria o personale.

– Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso del titolo di accesso integro.

– Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

– Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dai canali ufficiali di vendita.

22 MAGGIO

A causa della crisi sanitaria anche i Deep Purple sono costretti a rinviare il loro live-show italiano, originariamente previsto per lunedì 6 luglio. Già annunciata una nuova data, prevista per lunedì 5 luglio 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi anche per il nuovo concerto.

I Green Day avrebbero dovuto suonare anche mercoledì 10 giugno all’Ippodromo San Siro di Milano, ma ovviamente anche questa data è stata rinviata. Presto verrà annunciato un nuovo concerto della band statunitense, previsto per il 2021: i biglietti già presi rimarranno validi anche per il nuovo live, ma chi volesse potrà chiedere un rimborso attraverso i voucher.

Il concerto di Lana Del Rey, previsto per martedì 9 giugno all’Arena di Verona, è stato cancellato per colpa del coronavirus. Non sarà possibile recuperare la data e quindi i biglietti saranno rimborsati attraverso i voucher.

Anche i Fontaines D.C., che hanno appena annunciato il loro secondo LP, “A Heros’ Death”, sono costretti a rimandare la loro data italiana prevista per mercoledì 15 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (MI). A breve sarà comunicato un nuovo live-show previsto per il 2021 e i biglietti rimarranno validi già acquistati rimarranno validi anche per il nuovo concerto.

Il tour italiano di Jehnny Beth, frontwoman delle Savages, viene cancellato a causa della pandemia: le data di martedì 9 giugno al Circolo Magnolia di Segrate (MI) sarà spostata al 2021, mentre non abbiamo ancora notizie riguardo a quella di mercoledì 10 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna (all’interno del Beaches Brew Festival).

Il Firenze Rock si ferma per questa edizione e saluta tutti fino al 2021, in cui spera di recuperare i concerti previsti per quest’anno: la line-up comprendeva, tra gli altri, Green Day, Red Hot Chilli Peppers e Guns N’ Roses.

20 MAGGIO

I-Days milanese, si va a l 2021. In questo comunicato su Facebook tutti i dettagli, con i biglietti che restano validi anche per il 2021. La speranza è quella di riproporre lo stesso cast anche l’anno prossimo.



19 MAGGIO

Con i Rammstein si va avanti di un anno esatto. Ci vediamo il 13 luglio 2021 sempre allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

18 MAGGIO

Anche il Lucca Summer Festival getta la spugna ed è costretta a cancellare l’edizione 2020. Gli organizzatori promettono di rischedulare per l’estate 2021 tutti i concerti previsti per quest’anno (Liam Gallagher, Celine Dion, Beck, Yusuf Cat Stevens, solo per citarne alcuni) e i biglietti rimarrano validi anche per le nuove date che verranno annunciate presto. Solo il concerto di Paul McCartney, originariamente previsto per sabato 13 giguno, non verrà recuperato e i rimborsi dei biglietti saranno effettuati attraverso voucher spendibili nei prossimi 18 mesi per eventi organizzati dalla D’Alessandro E Galli.

Anche lo Spilla Festival ha dovuto cancellare l’edizione di quest’anno: la sempre interessante rassegna marchigiana, curata da Comcerto e dal Comune di Ancona, per ora aveva solo annunciato il concerto di Tom Walker (anche lui costretto ad annullare le sue quattro date italiane) alla Mole Vanvitelliana di giovedì 16 luglio. I biglietti del concerto saranno rimborsati direttamente dai punti vendita, fisici e online con le richieste che devono pervenire entro e non oltre il 18 giugno.

Un’altra dolorosa cancellazione di cui ci è arrivata notizia è quella del Beaches Brew, probabilmente il nostro festival italiano preferito. I ragazzi di Bronson Produzioni, che da sempre organizzano questa bellissima manifestazione, che si tiene ogni anno all’Hana-Bi sulle spiagge di Marina Di Ravenna, hanno deciso di cancellare questa edizione, vista l’impossibilità almeno fino al 15 giugno di ripartire con i concerti. Quest’anno avrebbero dovuto suonare alla famosa spiaggia 72 Jehnny Beth, Tropical Fuck Storm, Jessica Pratt, solo per citare qualche nome. L’appuntamento è rinviato al prossimo anno, dal 7 al 10 giugno. Nel mentre è partita anche una raccolta Gofundme per supportare la prossima edizione del Beaches Brew.

Arriva il rinvio, nel 2021, anche della decima edizione del Festival del Vittoriale Tener-a-mente. La manifestazione che si tiene nella splendida venue affacciata sul Lago di Garda dell’Anfiteatro del Vittoriale è realizzata in collaborazione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e sostenuto dal Comune di Gardone Riviera (Bs).

15 MAGGIO

A causa della persistente situazione di emergenza legata al COVID-19, vengono annullate le due date dei White Lies previste il 27 maggio al teatro Duse di Bologna e il 28 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Seguendo le indicazioni del Decreto Cura Italia, si può richiedere tramite Vivaticket e Ticketone un voucher, spendibile entro un anno dalla data di emissione, per assistere a un nuovo concerto.

14 MAGGIO

Anche il Mad Cool di Madrid, che negli ultimi hanni ha raggiunto il Primavera Sound a livelli di qualità della line-up, ha deciso di rinviare l’edizione 2020, prevista tra mercoledì 8 e sabato 11 luglio. Tra i partecipanti del noto festival spagnolo ci sarebbero dovuti essere Taylor Swift, Hinds, Wolf Alice, Angel Olsen, The Killers, Haim, Pixies, solo per citarne alcuni. Per chi decidesse di tenere i biglietti già acquistati, è garantita l’entrata per il prossimo anno.

Anche Mark Lanegan cancella il suo tour europeo a causa del coronavirus e di conseguenza salta la data italiana di sabato 30 maggio al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, che verrà recuperata prossimamente (la nuova data deve ancora essere confermata). I biglietti rimarranno comunque validi per il nuovo concerto.

Un altro dei migliori festival del Regno Unito, il Green Man, ha dovuto rinunciare all’edizione di quest’anno a causa dell’attuale pandemia. Il festival, che si sarebbe dovuto svolgere nei verdi prati del Galles tra il 20 e il 23 agosto vedeva nella sua line-up, tra gli altri, Michael Kiwanuka, Ty Segall, (Sandy) Alex G, Parquet Courts, Mac DeMarco, Shame, Moon Duo, Torres. L’appuntamento è rimandato all’estate 2021 con i biglietti di quest’anno che rimangono validi per la prossima edizione.

13 MAGGIO

A causa dello stato di emergenza e alla luce delle disposizioni governative, le date italiane del tour 3-D dei KRAFTWERK, previste nel mese di maggio, sono state rinviate ad aprile 2021. Queste le nuove date in cui i pionieri della musica elettronica si esibiranno dal vivo con il loro incredibile show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa:

6 APRILE – Teatro Regio – PARMA

(a recupero del concerto inizialmente previsto il 21 maggio)

7 e 8 APRILE – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

(a recupero del concerto inizialmente previsti il 25 e il 26 maggio)

10 APRILE – Gran Teatro Geox – PADOVA

(a recupero del concerto inizialmente previsti il 23 maggio)

I biglietti acquistati per le date nei teatri italiani restano validi per le nuove date di aprile 2021. Le prevendite dei biglietti rimangono attive sui circuiti TicketOne e Viva Ticket per la data di Parma, sul circuito TicketOne per le date di Milano e sui circuiti TicketOne, TicketMaster e Fasticket per la data di Padova.

12 MAGGIO

Ennesima cancellazione importante per quanto riguarda i festival europei: oggi sono stati i gemelli Reading & Leeds, che si sarebbero dovuti tenere a fine agosto, che hanno preso la decisione di rinviare tutto al prossimo anno a causa del coronavirus. Lewis Capaldi, Migos, Idles, Fontaines D.C., Two Door Cinema Club erano solo alcuni degli artisti che avrebbero dovuto partecipare all’edizione di quest’anno.

11 MAGGIO

Umbria Jazz saluta per il 2020, ci si rivede al 2021. Ecco il comunicato:

Oggi siamo costretti a fare un annuncio che non avremmo mai voluto fare: Umbria Jazz 20 a Perugia (10-19 luglio), è annullata.

Questa dolorosa decisione è stata presa dalla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus covid-19 e all’incertezza che rende impossibile al momento la presenza dei tanti artisti internazionali.

Prendiamo atto infatti che quest’anno sarà impossibile realizzare un’edizione di Umbria Jazz come l’abbiamo sempre immaginata, ideata e proposta.

Alcuni concerti previsti per questa estate, sono già stati riprogrammati al 2021 con queste date:

TOM JONES 13 luglio

REDMAN-MEHLDAU-MCBRIDE-BLADE: A MoodSwing Reunion 14 luglio

Altri sono in corso di riprogrammazione e vi saranno future comunicazioni sulle nuove date.

Pertanto i biglietti già acquistati per tutti gli eventi che saranno riprogrammati rimangono validi.

Per gli altri non riprogrammati nel 2021 sarà emesso un voucher di pari importo, utilizzabile per l’acquisto di ingressi per gli eventi di UJ 21.

9 MAGGIO

Anche The Fratellis sono stati condizionati dal coronavirus e hanno deciso di rinviare la pubblicazione del loro sesto album: “Half Drunk Under A Fool Moon”, che sarà realizzato da Cooking Vinyl, infatti vedrà la luce il prossimo 30 ottobre invece che ieri 8 maggio.

7 MAGGIO…

Doveva tornare in Italia anche Kevin Morby per presentare il suo quinto album, “Oh My God”, uscito nell’aprile dello scorso anno per Dead Oceans, ma purtroppo il coronavirus lo ha costretto a cancellare il suo tour europeo: l’appuntamento con lui – previsto per lunedì 13 luglio al Parco Della Musica di Padova – è quindi saltato e le informazioni per il rimborso dei biglietti già acquistati saranno disponibili a breve su ‘Diyticket.it’.

Appuntamento al 2021 con lo Sherwood Festival di Padova…

“Abbiamo atteso fino all’ultimo, con la speranza che si aprisse un piccolo spiraglio, ma prendiamo atto che in questo contesto non è possibile organizzare il festival senza snaturarne l’essenza.

Un festival in cui la fisicità, il contatto, l’incontro, la socialità sono elemento vitale, imprescindibile.”

Anche l’atteso tour di Paul McCartney è stato cancellato. Saltano quindi le date di Napoli il 10 Giugno in Piazza Plebiscito e a Lucca in occasione del Lucca Summer Festival il 13 Giugno. “A causa dell’attuale situazione globale Paul e il suo team sono stati costretti a cancellare le prossime date del tour europeo. Dati gli impegni di lavoro attuali e futuri, non è stato possibile trovare date alternative“. Dice Paul: “Io e la band siamo molto dispiaciuti che non potremmo essere con voi ma questi sono tempi senza precedenti e il benessere e la sicurezza di tutti sono la priorità”.

Non si parla quindi di recupero della date e, al momento, non c’è nemmeno aperto un discorso sul rimborso dei biglietti. Vi terremo informati.

6 MAGGIO

Anche per con il Rock The Castle ci vediamo l’anno prossimo…

4 MAGGIO:

L’Arti Vive, delizioso festival che si tiene ogni anno a luglio a Soliera (MO), ha dovuto forzatamente rinunciare alla sua nuova edizione a causa del coronavirus. Non erano stati ancora annunciati i nomi per la prossima rassegna, ma negli ultimi anni erano passati dalla piccola città emiliana gente come Anna Calvi, Cloud Nothings, Sharon Van Etten, Protomartyr, Blonde Redhead, Xiu Xiu, Kevin Morby, Gogol Bordello, Peter Hook, Einstürzende Neubauten e tanti altri. Ovviamente l’appuntamento con loro è rinviato all’estate 2021!

01 MAGGIO:

Anche Violetta Zironi, musicista italiana residente a Londra, sarebbe dovuta tornare nella sua terra natale per presentare il suo secondo EP, “Scenes From My Lonely Window”, uscito lo scorso anno, ma l’attuale crisi sanitaria l’ha costretta a rinviare le sue due date all’aprile del prossimo anno: mercoledì 21 la giovane reggiana suonerà al Circolo Ohibò di Milano, mentre giovedì 22 al Le Mura di Roma.

Erano due le date italiane di maggio (29 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna e 30 all’Edoné di Bergamo) in cui Mikal Cronin avrebbe dovuto presentare il suo bellissimo quarto album, “Seeker”, uscito lo scorso ottobre via Merge Records: a causa del coronavirus il musicista statunitense ha dovuto cancellarle entrambe, senza possibilità di rischedulare per ora un suo possibile ritorno nel nostro paese.

E’ stato cancellato il grazioso Handmade Festival di Guastalla (RE), che si sarebbe dovuto tenere il 13 e il 14 giugno. Tra gli ospiti dell’edizione di quest’anno ci sarebbero dovuti essere, tra gli altri, Rolling Blackouts Coastal Fever, Vanishing Twin, Scott Yoder e Porridge Radio. L’appuntamento è rimandato ovviamente a giugno 2021.

28 APRILE:

Con i Protomartyr si va a luglio…

Alanis Morissette manda in avanti la pubblicazione del suo album, ci farà sapere quale sarà la prossima data….

Anche i Foo Fighters fanno sapere che il loro tour europeo viene rimandato al 2021. Speriamo che la loro data all’ IDays di Milano sia recuperata. Per ora non c’è nessuna data a riguardo a differenza di altre location europee.

24 APRILE

L’Home Festival passa al 2021 (9,10,11 luglio2012).

Ecco il comunicato: “Quest’anno sarebbe stata la nostra decima edizione, un anniversario importante che avremmo voluto festeggiare insieme al nostro pubblico per celebrare 10 anni di grande musica”, dichiara Home Festival. “Purtroppo alla luce dell’emergenza COVID-19 e a seguito delle disposizioni ministeriali a salvaguardia della salute pubblica, siamo costretti a posticipare la manifestazione prevista dal 10 al 12 luglio 2020 all’anno prossimo. Tutto il team sta già lavorando per rendere il prossimo appuntamento per la decima edizione indimenticabile e la festa ancora più grande. Quello che è arrivato in questo momento a tutto il mondo degli eventi crea incertezza e difficoltà ma per noi vuole essere uno stimolo aggiuntivo ad andare avanti e ci sprona a non perdere lo spirito del festival che da sempre è incentrato su energia e positività.”

22 APRILE

L’uscita di “The Future Bites”, il sesto album di Steven Wilson è stata posticipata a causa di problematiche legate all’emergenza Coronavirus. Inizialmente previsto per il 12 giugno 2020, “The Future Bites” sarà ora disponibile dal 29 gennaio 2021. Ecco cosa dice l’artista stesso: “Come molti dei miei album, con The Future Bites non si tratta solo di musica, ma è un progetto concettuale più ampio, che coinvolge design, artwork, produzioni video e un tour, tutto su scala ancora più grande rispetto al passato. A causa della pandemia, dobbiamo affrontare delle sfide senza precedenti, dalla produzione (in particolare quella per la deluxe edition), all’incertezza che stanno vivendo i negozi di dischi obbligati alla chiusura, fino all’impossibilità di girare il materiale video che avevo in programma. È per questo motivo che a malincuore ho deciso di posticipare la pubblicazione di The Future Bites fino a che tutto tornerà alla normalità. L’album sarà disponibile da gennaio mentre nuova musica e nuovi video saranno pubblicati a ottobre. Intanto la pagina per il pre-ordine delle varie edizioni dell’album, rimarrà online. Io, il mio management, il mio agente e i promoter stiamo monitorando la situazione riguardante i concerti programmati per questo autunno. Nel caso dovesse cambiare qualcosa, lo faremo sapere a tutti il prima possibile. Capisco che questa sarà una notizia deludente per molti di voi, credetemi lo è anche per me. Negli ultimi due anni ho lavorato alla musica per questo progetto e finalmente ero contento di pubblicarlo. La reazione a “Personal Shopper”, brano condiviso il mese scorso, è stata fenomenale, e non vedevo l’ora di condividere altra musica nei prossimi mesi. Ma ahimè a causa delle attuali circostanze, non era destino. Vorrei mandare a tutti coloro che stanno leggendo, un messaggio di positività, e spero che un giorno, in un futuro non troppo lontano, potremo ancora una volta concentrarci su cose come la musica, che anche se non sembra una cosa strettamente essenziale, rende la vita migliore.”

Il concerto degli Swans passa al 2021…

Anche il Bay Fest atteso in agosto viene cancellato. Si rimanda tutto al 2021…

15 APRILE

Francesco Bianconi, voce dei Baustelle, ha deciso di posticipare la pubblicazione del suo album solista all’autunno 2020, senza una data esatta. Slitta anche il tour.

10 APRILE

L’attesa data dei Pearl Jam a Imola (con i Pixies) viene rimandanta all’anno prossimo…

3 APRILE

Si va in agosto anche con i Deep Purple, non più a luglio…



2 APRILE

Slitta in avanti anche la pubblicazione del nuovo album di Rufus Wainwright che ora trova la nuova data di uscita nel 10 luglio…

31 MARZO

I 24 Grana rinviano a data da destinarsi il loro album antologico “A Raccolta”, inizialmente previsto per il 6 aprile.

30 MARZO

Si fa vivo il MI AMI FESTIVAL che informa delcambiamento di programma: “La permanente situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 rende irrealistica la possibilità che MI AMI Festival si svolga regolarmente nelle giornate programmate del 29-30-31 maggio 2020. Dopo tutte le necessarie e attente valutazioni del caso – atte soprattutto a tutelare la salute del nostro pubblico, degli artisti coinvolti e del team di lavoro – e di fronte alle giuste restrizioni imposte dalle autorità sugli spettacoli pubblici e sulla mobilità delle persone, in concerto con gli artisti, i nostri partner e le istituzioni abbiamo deciso di rinviare il festival.

Ecco le nuove date: 18-19-20 settembre 2020.”

27 MARZO

Uscirà il 14 agosto “A Celebration Of Endings” il nuovo album dei Biffy Clyro

Anche i DMA’S fanno slittare l’uscita del nuovo album che ora è atteso per il 10 luglio.

26 MARZO

Alla luce dell’attuale situazione globale, Brian e Michael D’Addario, i fratelli dietro al progetto The Lemon Twigs, hanno deciso di rimandare le imminenti date nordamericane e la pubblicazione del loro terzo album. “Songs For The General Public” sarà disponibile dal 21 agosto 2020.

The Lemon Twigs (@thelemontwigs) ‘Songs for the General Public’ will now be released on the 21st August 2020. 🔗- https://t.co/I65VU61B0q pic.twitter.com/vpkZsGaZ3h — 4AD (@4AD_Official) March 26, 2020

A causa della pandemia che sta colpendo tutto il mondo in questi giorni, il trio indie di Montreal Braids comunica oggi di aver posticipato la data di uscita dell’album “Shadow Offering” al 19 giugno 2020.

25 MARZO

Jarv Is, il nuovo progetto di Jarvis Cocker uscirà a settembre.

Il nuovo disco delle Haim è rimandato all’estate.

Kelly Lee Owen rimanda al 28 agosto l’uscita di “Inner Song” che era inizialmente prevista per il primo maggio.

I Pretenders fanno scivolare il loro album dal 1 maggio al 17 luglio.

Lady Gaga non se la sente di pubblicare il suo imminente album proprio ora, spostato a data indefinita.

Gli Sparks avrebbero dovuto pubblicare il nuovo “A steady, drip, drip, drip” a maggio. Se ne riparla invece il 3 luglio. Rimane confermata per il 15 maggio la sola release digitale del disco.

“The Prettiest Curse”, terzo album delle spagnole Hinds, non uscirà più il 3 aprile ma lo potremo avere tra le mani il 5 giugno.

