SI CHIAMA “EISKELLER” IL NUOVO ALBUM DI ROVER, ANTICIPATO DAL SINGOLO “TO THIS TREE”

Dopo il disco d’oro nel 2013 con il suo omonimo debut album, dopo l’acclamato “Let it Glow” del 2015 e un instancabile tour di più di 300 date, torna il carismatico chansonnier Rover con un nuovo disco, “EISKELLER” (pre-order), in uscita il 7 maggio via Wagram Music.

Rover ha scritto il nuovo disco completamente da solo nel seminterrato di una vecchia ghiacciaia del 1800.

“In un giorno di gran caldo ho portato i miei strumenti in una vecchia ghiacciaia a Bruxelles. Questa vecchia fabbrica industriale dai soffitti alti è diventata il mio studio musicale dove, da solo, ho suonato e registrato un disco per mesi. In questo luogo gelido e ostile, mi sentivo al sicuro ma anche molto vulnerabile. Ho avuto bisogno di diversi mesi per domare questo posto dove finalmente le canzoni sono fiorite in un inverno rigido. Ho chiamato questo posto “EISKELLER” (cella frigorifero in tedesco) per il suo senso fonetico e logico. Questo nome è diventato il titolo di questo terzo album. Mi è piaciuto così tanto fare questo disco che ora mi sento orgoglioso di essere riuscito a completarlo, da solo e senza compromessi. Non dimenticherò mai questo viaggio dal quale sono tornato sollevato“.

L’annuncio è accompagnato dalla pubblicazione dell’inedito “To this tree”, traccia che apre l’album e che è stata scritta per una persona cara all’artista.