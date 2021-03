TRACK: ANORAK PATCH

Non avevamo alcun dubbio sul ritorno di questi quattro giovanissimi tra le pagine della vostra webzine preferita. Già perché Effie Lawrence (voce e tastiere), Eleanor Helliwell (basso), Oscar Rylan (chitarra) e il suo fratellino fenomeno Luca Ryland di soli 14 anni alla batteria e voce, tirano fuori dal loro cilindro teen un altro brano davvero strepitoso.

Il nuovo singolo si intitola “Blue Jeans” (edito sempre via Nice Swan Records) che in poco meno di quattro minuti mostra tutto l’incredibile talento della band di Colchester. L’apertura è affidata alle pelli in backbeat del piccolo Luca che conducono fino al cambio ritmo inaspettato ed incalzante, almeno fino a quando il pezzo vira ancora e si arresta su territori strumentali post-punk per poi riprendere il suo vorticoso viaggio fino alla meta finale, ancora una volta inattesa.



Signori un gran pezzo! Su questi ragazzi ci metto la firma!!

Listen & Follow

Anorak Patch: Instagram | Facebook | Soundcloud | Spotify

Credit Foto: Geoff Lawrence