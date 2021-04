EP: TIGER FLAMBE’

Il Brand New di oggi è dedicato all’esordio dei veneti Tiger Flambé, duo composto dagli ex Trompe Le Monde Flavio Bevacqua (chitarra) e Carlo Zulianello (batteria) uscito per Floppy Dischi, Marsiglia Records, Dischi Decenti e Brigante Records. Quattro brani registrati e mixati da Tommaso Mantelli (Captain Mantell, Sick Tamburo, Il Teatro Degli Orrori) che fanno scoprire le doti compositive di due musicisti che si conoscono molto bene e sanno far tesoro di questa alchimia.

Battles, Mood e Don Caballero sono i punti di riferimento citati nella press release a cui andrebbero aggiunti i Death From Above 1979 per l’indubbia esplosività del math rock dei Tiger Flambé, che alle trame puramente geometriche preferiscono slanci distorti ed elettronici ben evidenti nel singolo “Kolumbo” e nella colorata “Mata Hari”, con una parte centrale decisamente interessante e fortemente ritmata. Non a caso Bevacqua e Zulianello definiscono il proprio stile “Math Dance” e il loro entusiasmo è contagioso.

DD #19 – Tiger Flambè – s/t by Dischi Decenti

Gioia musicale che trascina, toccando il culmine in “Monko” dove l’anima rock sfrenata prende il sopravvento e ravviva un brano infuocato, pieno di riff che dal vivo dovrebbero decisamente far faville. La conclusiva “Zacatecas” è la traccia in cui le varie anime (dance, math rock, elettronica) si fondono anche grazie alla partecipazione di Mantelli al basso, nascosto sotto il moniker AMA. Il massimo del divertimento insomma per un esordio che convince.

Listen & Follow

Tiger Flambé: Facebook / Youtube