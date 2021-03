ESCE A GIUGNO IL PRIMO ALBUM DI CHLOE FOY

Dopo gli EP “Callous Copper“, uscito a febbraio 2020, e “Covers, Vol. 1”, realizzato lo scorso dicembre, per Chloe Foy arriva finalmente l’importante momento di annunciare il suo primo album, “Where Shall We Begin”, in uscita il prossimo 11 giugno.

Scritto e prodotto dalla stessa Chloe insieme a Harry Fausing Smith, il disco è stato mixato da Adam P Gorman e masterizzato da Jim Spencer.

“Questo album è uscito dopo un decennio di duro lavoro, cercando di bilanciare il mio mestiere con il guadagnarmi da vivere, mentre mi prendo il mio tempo per farlo bene. Tutto mentre si ha a che fare con le ricadute di un enorme lutto nei miei anni più formativi. Trovavo difficile capire chi fossi all’interno di questo nuovo contesto alieno di perdita di un genitore”, spiega la folk-singer del Gloucestershire di stanza a Manchester.

Qui sotto, intanto, è possibile ascoltare i due primi estratti, “Shining Star” e “Left Centred Weight”.

“Where Shall We Begin” Tracklist:

1. Where Shall We Begin

2. Deserve

3. Work Of Art

4. Evangeline

5. Asylum

6. Bones

7. Shining Star

8. Left Centred Weight

9. And It Goes

10. Square Face